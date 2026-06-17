Eine ungewöhnliche Liebe: Fanny und Tom kämpfen um ihre Lust

Fanny und Tom sind seit über 20 Jahren verheiratet und haben eine stabile Beziehung. Doch finanziell stecken sie in Schwierigkeiten. Tom, ein pedantischer Ingenieur, hat noch keine seiner Erfindungen erfolgreich auf den Markt gebracht. Als ihr Haus samt Werkstatt verkauft werden soll, offenbart Fanny eine Wahrheit, die alles verändert: Sie hatte noch nie einen Orgasmus. Was zunächst wie eine Beziehungskrise klingt, wird schnell zu einem ungewöhnlichen Bündnis. Eine Sexualtherapeutin ermutigt Fanny, ihre Lust ernst zu nehmen, und Tom macht die Sache zu seinem nächsten Projekt. Er will ein Gerät entwickeln, das weibliche Lust ermöglicht. Gemeinsam stürzen sie sich in ein absurdes und emotionales Abenteuer voller Rückschläge, Streit, Nähe und neuer Intimität. Regisseurin und Drehbuchautorin Reem Kherici erzählt ihre Komödie nach einer wahren Begebenheit und verbindet Humor mit Respekt und Empathie. Der Film behandelt das Thema Sexualität nicht tabuisiert, sondern als Teil einer langen Beziehung ernsthaft und berührend. In den Hauptrollen überzeugen François Cluzet und Alexandra Lamy.

Fanny und Tom sind seit über 20 Jahren verheiratet und haben eine stabile Beziehung . Doch finanziell stecken sie in Schwierigkeiten. Tom , ein pedantischer Ingenieur, hat noch keine seiner Erfindungen erfolgreich auf den Markt gebracht.

Als ihr Haus samt Werkstatt verkauft werden soll, offenbart Fanny eine Wahrheit, die alles verändert: Sie hatte noch nie einen Orgasmus. Was zunächst wie eine Beziehungskrise klingt, wird schnell zu einem ungewöhnlichen Bündnis. Eine Sexualtherapeutin ermutigt Fanny, ihre Lust ernst zu nehmen, und Tom macht die Sache zu seinem nächsten Projekt. Er will ein Gerät entwickeln, das weibliche Lust ermöglicht.

Gemeinsam stürzen sie sich in ein absurdes und emotionales Abenteuer voller Rückschläge, Streit, Nähe und neuer Intimität. Regisseurin und Drehbuchautorin Reem Kherici erzählt ihre Komödie nach einer wahren Begebenheit und verbindet Humor mit Respekt und Empathie. Der Film behandelt das Thema Sexualität nicht tabuisiert, sondern als Teil einer langen Beziehung ernsthaft und berührend. In den Hauptrollen überzeugen François Cluzet und Alexandra Lamy





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