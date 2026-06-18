Eine Woche im Saarland bei den Special Olympics

Ich bin Reporter der inklusiven Redaktion und habe diese Woche im Saarland erlebt. Es war ein unvergessliches Erlebnis, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Ich bin Reporter der inklusiven Redaktion und habe diese Woche im Saarland erlebt. Es war ein unvergessliches Erlebnis, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Ich habe vier Gründe dafür, warum diese Woche so besonders war. Zunächst habe ich ein Foto mit Reiner Calmund gemacht. Er war bei der Eröffnungsfeier und beim Athletenempfang danach und war super freundlich. Ich liebe es, Fotos zu machen, und habe auch welche mit Judoka Anna-Maria Wagner und den beiden Paralympics-Athletinnen Anna-Lena Forster und Lisa Bergenthal gemacht.

Als nächstes war die Athleten-Disko ein Highlight. Zwei Stunden Musik und Party mitten in der Stadt waren pure Freude. Es waren so viele Leute da, ich habe so viele bekannte Gesichter gesehen. Die Polonaise war auch mega und hat sich immer wieder abgespielt.

Als drittes war meine Rolle im Athletenrat ein wichtiger Teil meiner Erfahrung. Seit 2012 spiele ich Fußball und bin Stürmer beim inklusiven Verein Franz-Sales-Haus in Essen. Mein Trainer hat mich auch zum Athletenrat geschickt, weil er wusste, dass ich immer ein offenes Ohr für die Sportlerinnen und Sportler habe. Im Athletenrat planen wir Aktionen, wie die Landesspiele nächstes Jahr in Dortmund.

Als viertes war es großartig, meinen Alltag vergessen zu können. In Essen-Kupferdreh arbeite ich manchmal als Hygieneartikellieferant oder in der Küche. Zu Hause spiele ich gerne PlayStation, am liebsten im Karrieremodus. Während dieser Woche aber war ich nicht beschäftigt, weil ich bei den Special Olympics war und so viele andere schöne Sachen erleben durfte.

Vor allem mit allen Menschen, egal ob mit Behinderung oder ohne Behinderung, habe ich mich verbinden können





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