Charles Leclerc und Lewis Hamilton verweisen trotz der jüngsten Vorkommnisse auf eine gute Beziehung untereinander, möchten zu Konsequenzen aber nichts sagen

Charles Leclerc und Lewis Hamilton verweisen trotz der jüngsten Vorkommnisse auf eine gute Beziehung untereinander, möchten zu Konsequenzen aber nichts sagenoffenbar mehr hinterlassen als nur sportlichen Frust.

Vor dem Grand Prix von Katar sprechen beide Fahrer von einer notwendigen Lösung für ihre teaminternen Duelle, halten sich bei den konkreten Konsequenzen aber auffällig bedeckt. Wie Ferrari die wiederholten Zwischenfälle künftig verhindern will, bleibt vorerst offen. Leclerc macht deutlich, dass die Diskussionen intern geführt werden sollen.

Advertisement

Advertisement

"Leider gab es in letzter Zeit - ob nun hier, in Monza oder in Mexiko - ein bisschen zu viele solcher Vorfälle, und wir müssen als Team eine Lösung finden, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert", sagt er. , der die Kollision in Las Vegas als"absolut inakzeptabel" bezeichnet und Leclerc einen unprofessionellen Fehler vorgeworfen hatte. Der Monegasse widerspricht dieser Einschätzung nicht:"Als Fahrer muss man das akzeptieren, und damit hat es sich", sagt Leclerc über die Kritik seines Teamchefs.