Die EU plant weitreichende Altersschranken im Netz. Was Kinder schützen soll, könnte für alle zur digitalen Ausweiskontrolle führen. Uns fehlen noch 430.000 Euro um auch nächstes Jahr Alarm schlagen zu können, wenn Kontrollinfrastrukturen drohen. Das geht nur mit deiner Unterstützung.

Die EU plant weitreichende Altersschranken im Netz. Was Kinder schützen soll, könnte für alle zur digitalen Ausweiskontrolle führen. Uns fehlen noch 430.000 Euro um auch nächstes Jahr Alarm schlagen zu können, wenn Kontrollinfrastrukturen drohen.

Das geht nur mit deiner Unterstützung. Wenn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von den Plänen der EU zu Alterskontrollen im Netz spricht, dann geht es vor allem um Kinder: ihren Schutz, ihr Wohlergehen und die Gefahren im Netz, vor denen wir sie bewahren müssten. Die Kommission will, dass Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren das Internet nur noch mit eingeschränkten, von ihren Eltern verwalteten Accounts nutzen dürfen.

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Ich versuche mir vorzustellen, wie in einigen Jahren der Alltag für ein 13- oder 14-jähriges Kind aussehen wird, sollten diese Pläne umgesetzt werden. Wie wird es dann Videos schauen, Apps und Social Media verwenden? Wo findet es Gleichgesinnte im Netz, die ihm zeigen, dass seine Ideale, seine Sexualität und seine persönlichen Interessen nicht abwegig sind, sondern viele andere sie teilen?

Ich denke auch an Familien, die jetzt schon viel Zeit dafür aufwenden, die Geräte und Accounts ihrer Kinder möglichst gut abzusichern, weil Tech-Firmen es ihnen gerne schwer machen. Geht es nach der EU-Kommission, werden sie in Zukunft außerdem noch drei Dinge nachweisen müssen: ihr eigenes Alter, das Alter des Kindes und dass sie das Sorgerecht für dieses Kind haben. Das klingt nach einem bürokratischen Albtraum – und ist es wohl auch.

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Die Restriktionen der EU gehen wesentlich weiter als etwa in Australien, das als Vorbild dient. Sie umfassen App-Stores, Videoplattformen, Chatbots oder Spiele. Und diese Altersschranken für weite Teile des Netzes werden nicht nur Kinder und Jugendliche treffen. Sondern uns alle, ob wir 8, 18 oder 80 Jahre alt sind.

Denn im Internet gelten wir künftig alle als minderjährig – bis wir das Gegenteil bewiesen haben. Eine solche Regelung geht weit über Jugendschutz hinaus. Sie würde fundamental ändern, wie wir das Internet nutzen. Im Klartext bedeutet das: Die EU will für große Teile des Internets eine Zugangskontrolle bauen.

Diese Zugangskontrollen sollen angeblich grundrechtsschonend sein. Allein technisch lässt sich dieses Versprechen allerdings nur schwer einlösen. Denn damit Alterskontrollen verlässlich funktionieren, müssen sie streng sein: Auf amtliche Papiere setzen, die manche Menschen nicht besitzen. Und auf biometrische Abgleiche, die erfordern, dass schon Kinder ihr Gesicht scannen lassen müssen.

Gleichzeitig entstehen neue Angriffsflächen für Hacking, Datenmissbrauch und Identitätsbetrug. Und wenn eine solche Kontroll-Infrastruktur erst einmal existiert, kann sie in Zukunft auch ganz andere Dinge kontrollieren. Wir sind dann nur noch ein paar Einstellungen von einer Klarnamenpflicht im Netz entfernt. Oder von einem System, das bestimmte Menschengruppen aus der digitalen Öffentlichkeit aussperrt.

Keine Frage: Kinder und Jugendliche haben es verdient, im Netz besser geschützt zu werden. Vor Gewalt und vor Belästigung. Aber auch vor den süchtigmachenden Endlos-Feeds und manipulativen Designs, mit denen Tech-Konzerne ihre Nutzer*innen immer fester an ihre Plattformen binden wollen. Der Kids Act bietet dafür gute Ansätze.

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Die Pläne für Alterskontrollen halten wir aber für gefährlich. Deswegen berichten wir seit Jahren engmaschig darüber – und schlagen Alarm. Und wir werden das weiterhin tun. Dafür brauchen wir deine Unterstützung.

Unsere Arbeit ist spendenfinanziert und für unser aktuelles Jahresziel fehlen uns derzeit noch 428.830 Euro. Bis Jahresende brauchen wir noch 428.830 Euro. Damit wir weiterhin genau hinschauen können, wenn Freiheit unter Druck gerät. Wir machen die Arbeit, die sonst keiner macht.

Wir lesen Gesetzentwürfe im Original, befreien Dokumente und warnen als Sachverständige vor neuer Überwachung. Chris Köver recherchiert und schreibt über Netzpolitik, Überwachungstechnologien, digitale Gewalt und Jugendschutz. Recherche-Anregungen und Hinweise gerne per Mail oder via Signal . Seit 2018 bei netzpolitik.org.

Hat Kulturwissenschaften studiert und bei Zeit Online mit dem Schreiben begonnen, spätermitgegründet und geleitet. Ihre Arbeit wurde ausgezeichnet mit dem Journalistenpreis Informatik, dem Grimme-Online-Award, dem Rainer-Reichert-Preis zum Tag der Pressefreiheit und dem Datenschutz-Medienpreis. Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge. Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter