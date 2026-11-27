Nachdem Binance 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden, hat das Unternehmen Ein- und Auszahlungen gestoppt. Nun wurden die letzten Beschränkungen aufgehoben.

Fast einen Monat, nachdem Binance Opfer des größten Diebstahls der Geschichte geworden ist, hat die Kryptogeldbörse jetzt alle daraufhin verhängten Beschränkungen beim Abheben eigener Guthaben wieder aufgehoben.

Das hat das Unternehmen am Donnerstag in einerbekannt gegeben. Gleichzeitig weist das Unternehmen aber darauf hin, dass eine „kleine Anzahl von Netzwerken vorübergehend pausiert“ seien, dort würden Wartungsarbeiten und Upgrades durchgeführt. Diese Pausen stünden in keinem Zusammenhang mit den Arbeiten an der Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit nach dem erfolgreichen. Etwas weniger als die Hälfte der entwendeten Kryptowerte, rund 2,85 Milliarden US-Dollar, konnte eingefroren werden.

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Die verbleibende Beute von über drei Milliarden US-Dollar ist die größte der Geschichte und übertrifft den bisherigen Rekord von 1,4 Milliarden US-Dollar deutlich. Auch die war einer Kryptogeldbörse gestohlen worden. Als Binance den Diebstahl einräumte, versicherte das Unternehmen sofort, alle Verluste aus dem hauseigenen Notfallfonds SAFU und aus Firmenmitteln decken zu wollen. Gleichzeitig wurden Ein- und Auszahlungen komplett unterbunden, die Beschränkungen wurden dann nach und nach wieder aufgehoben.