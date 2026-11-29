Vom Winde verweht schrieb in vielerlei Hinsicht Filmgeschichte. So auch mit einem legendären Satz am Ende, der es jedoch beinahe nicht in den Klassiker geschafft hätte.

Vom Winde verweht schrieb in vielerlei Hinsicht Filmgeschichte. So auch mit einem legendären Satz am Ende, der es jedoch beinahe nicht in den Klassiker geschafft hätte.gewissermaßen als Synonym für den Begriff Filmklassiker verwendet wird.

Das monumentale Epos steht wie kaum ein anderes Werk für die goldene Ära Hollywoods,, sondern auch ein ganz bestimmter Satz gegen Ende des Films: Die Rede ist natürlich vom Zitatvorkommen, war es 1939 alles andere als selbstverständlich, dass sie auch in der Leinwand-Adaption ausgesprochen werden wurden. Doch was war das Problem?fungierte. Die strengen Vorgaben untersagten unter anderem die Verwendung bestimmter Schimpfwörter auf der Leinwand.

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Ausgerechnet das entscheidende Wort in Rhett Butlers Abschiedssatz drohte also der Zensur zum Opfer zu fallen. Produzenterinnert. Er war überzeugt, dass die Szene ohne das unmissverständliche "damn" einen Großteil ihrer Wirkung verlieren würde. Vorsorglich begann die Suche nach einer geeigneten Alternative.