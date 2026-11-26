T1 gewann zwar die Worlds 2026 nicht, aber man konnte jetzt einen Spieler für sich gewinnen, der viele Fans freuen wird.

Nachdem T1 es bei den Worlds 2026 nicht mal ins Finale geschafft hat, gibt es für viele Fans des legendären Teams eine freudige Nachricht. Ein gefeiertes Mitglied kehrt zurück und vertritt T1 inLaut dem Post soll sein Vertrag bis 2029 halten – er ist also voraussichtlich für 3 Jahre wieder dabei.

Damit ersetzt er Doran , der zwischen 2024 und 2026 Teil des Teams war. Doran wechselt jetzt zu Dplus Kia. Zusammen mit T1 gewann Zeus zwei Worlds . Er gehörte zum Roster, das unter vielen als das beste in der Geschichte des Teams gilt:Zeus verließ T1 im November 2024 und wechselte zum koreanischen Konkurrenten Hanwha Life Esports .

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Dabei lief es mal gut, mal weniger gut:2026 gewann man die MSI und bei den LCK Season Playoffs wurde man immerhin ZweiterT1 hingegen schaffte es 2025 auch ohne Zeus zum Weltmeistertitel und man erreichte 2026 zumindest das Halbfinale der Worlds. Dafür lief es bei der MSI 2026 schlechter und auch bei den LCK 2026 Season Playoffs landete man hinter HLE, nachdem man gegen sie verloren hat. Du bist genauso schön wie an dem Tag, an dem wir dich verloren haben.