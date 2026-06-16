Einer der führenden Persönlichkeiten in der europäischen Vermögensverwaltung tritt in die Gruppe des Unternehmens Titanbay ein

Titanbay kündigte die Ernennung von Marcel Rohner als Nicht-Executive-Direktor in seine Gruppenleitung an. Rohner ist Vize-Vorsitzender der UBP SA, Vorsitzender der Schweizer Bankiersvereinigung und ehemaliger Gruppen-Chef der UBS AG.

Einer der führenden Persönlichkeiten in der europäischen Vermögensverwaltung tritt in die Gruppe des Unternehmens Titanbay als Nicht-Executive-Direktor ein. LONDON, 16. Juni 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay kündigte heute die Ernennung von Marcel Rohner , Vize-Vorsitzender der UBP SA, Vorsitzender der Schweizer Bankiersvereinigung und ehemaliger Gruppen-Chef der UBS AG , als Nicht-Executive-Direktor in seine Gruppenleitung an.

Wenige Persönlichkeiten sitzen näher am Zentrum der europäischen Vermögensverwaltung. Rohner führte die UBS durch die globale Finanzkrise als Gruppen-Chef von 2007 bis 2009. Er hat seit 2016 dem Board der Union Bancaire Privée angehört. Seit 2021 ist er Vorsitzender der Schweizer Bankiersvereinigung, der Körperschaft, die die Politik und Standards für die Schweizer Banken, eines der größten Vermögensverwaltungsbereiche der Welt, festlegt.

Seine Entscheidung, sich Titanbay anzuschließen, ist der klarste Hinweis bisher, wohin sich der Schwerpunkt der privaten Märkte bewegt. Europäische Vermögensverwalter beschleunigen das, was sie tun müssen, um den Zugang ihrer Kunden zu Alternativen zu erweitern. Asset-Manager suchen nach effizienteren Routen in den Vermögenskanal. Titanbay sitzt zwischen den beiden, auf Technologie, die speziell für private Märkte-Fonds erstellt wurde.

Alles, was die Branche noch manuell macht oder zusammenstellt, stammt von Dienstleistern, Titanbay läuft alles in einem Ort, auf Infrastruktur, die es in-house erstellt hat. Marcel Rohner sagte: "Private Märkte werden ein Kerneinsatz für europäische Vermögenskunden, aber die Infrastruktur der Branche hält nicht mit. Titanbay hat etwas anderes erstellt, Technologie und Operations, speziell für diese Anlageklasse, die von ernsthaften Vermögensverwaltern und ernsthaften Asset-Managern verwendet wird.

Ich freue mich darauf, mit der Leitung zusammenzuarbeiten, wenn das Geschäft in seine nächste Phase geht.

" Über Marcel Rohner Marcel Rohner ist Vize-Vorsitzender des Board der Union Bancaire Privée, Vorsitzender der Schweizer Bankiersvereinigung und ehemaliger Gruppen-Chef der UBS AG (2007-2009), wo er die Bank durch die globale Finanzkrise führte. Er ist seit 2021 Vorsitzender der Schweizer Bankiersvereinigung, hat fünf Jahre lang die Politik über die Schweizer Banken geformt und übergibt die Rolle an Giorgio Pradelli bei der Bankers-Day im September 2026. Er hält einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Zürich.

Über Titanbay Titanbay ist das einzige Unternehmen, das private Märkte-Fonds strukturiert, lanciert, läuft und handelt in einem Ort, auf speziell für diese Anlageklasse erstellter Technologie, die nicht existierte, bis Titanbay sie erstellte. Asset-Manager nutzen Titanbay, um private Märkte-Fonds auf den Markt zu bringen und sie auf große Skala zu betreiben. Vermögensverwalter haben Zugriff auf diese Fonds und handeln sie über die Systeme, die sie bereits haben.

Die Tech und Regulierungsinfrastruktur von Titanbay verbindet beide Seiten, automatisiert die operative Komplexität, die die Branche traditionell fragmentiert. Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.co





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