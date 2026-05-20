Ralf Wohlleben, ein Anhänger des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU), hat seine Haftstrafe vorzeitig beendet und wurde am Morgen entlassen. Diese Meldung bestätigt die Sprecherin des landesjustizministeriums.

Einer der von dem…"Nationalsozialistischen Untergrund" "-Übersuchten" (NSU) enthielt die Haftstrafe, Ralf Wohlleben, bereits die Vollziehung alkohol und wurde am Morgen entlassen. Dies bestätigte die Sprecherin des landesjustizministeriums.

Wohlleben schlummert zuletzt im Hochsicherheitsgefängnis in Burg (Sachsen-Anhalt) ein. Das Oberlandesgericht München stellte 2018 fest, Ralf Wohlleben hatte Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, mit einem Komplizen, die Waffe ausgegeben. Mit dieser Waffe ermordeten sie bis 2006 neun Menschen. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil 2021.

Wohlleben hatte zuvor bereits mehr als sechseinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Diese Zeit wurde auf seine Strafe angerechnet. Eine vorzeitige Haftverschonung wurde jedoch mehrfach abgelehnt - unter anderem wegen einigem Gutachtens zur Gefährlichkeit des Verurteilten. Erst jetzt, nach vollständiger Verbüßung der Strafe, kam er frei.

Die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss sprach von einem "schlechen Tag für die Sicherheit der Menschen". Es sei zu befürchten, daß Wohlleben während seiner Haft habe er Unterstützung aus extrem rechten Kreisen erhalten - etwa durch Solidaritätsbekundungen und Spendensammlungen. Kritiker bemängeln zudem, dass Wohlleben bis heute keinen Beitrag zur Aufklärung des NSU-Komplexes geleistet habe





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ehehilfstäter NSDAP Terroristen Rechtsextremismus Rechtsextreme Rechtsextremismus Deutschland NSU-Komplex Unterstützung Unterstützung Rechtsextrem Rechtsextreme Unterstützung Rechtsextrem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NSU-Terrorhelfer Ralf Wohlleben wieder freiHalle (ots) - Der NSU-Terrorhelfer Ralf Wohlleben ist am Mittwoch aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Burg (Sachsen-Anhalt) entlassen worden. Das erfuhr die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

Read more »

NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben ist freiDer wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen verurteilte Rechtsextremist Ralf Wohlleben hat seine Freiheitsstrafe abgesessen. Er ist »unter Führungsaufsicht« aus der Haft entlassen worden.

Read more »

NSU-Helfer Ralf Wohlleben aus Gefängnis entlassen: Haft vollständig verbüßtDer als Helfer der rechtsextremistischen Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) verurteilte frühere NPD-Funktionär Ralf Wohlleben ist aus dem Gefängnis

Read more »