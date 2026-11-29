Ein Spiel, das selbst abgebrühte Gamer zum Staunen bringt – und das aktuell für unter 40 Euro zu haben ist.

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. Das exklusive Jump’n’Run von Team Asobi schickt euch auf eine galaktische Mission: Über 50 Planeten voller Geheimnisse, Power-ups und PlayStation-Anspielungen warten darauf, entdeckt zu werden. Astro Bot kombiniert kindlichen Humor mit technischer Präzision – vom fein abgestimmten haptischen Feedback bis hin zu den adaptiven Triggern des DualSense-Controllers, die jeden Sprung, Schlag und Windstoß fühlbar machen. Hardcore-Spieler, die extreme Herausforderungen suchen – der Schwierigkeitsgrad bleibt moderat und zugänglich.

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Astro Bot ist mehr als ein süßer Roboter – es ist eine Liebeserklärung an das PlayStation-Universum. Spieler und Spielerinnen entdecken Anspielungen auf Klassiker wie Ape Escape, Uncharted oder God of War, während sie Astros verstreute Crew retten. Dabei nutzt das Spiel alle PS5-Features so konsequent wie kaum ein anderer Titel: Der DualSense-Controller wird zum Werkzeugkasten für Bewegung, Klang und Gefühl.