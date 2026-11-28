Lego-Pflanzen sind bei großen und kleinen Fans sehr beliebt. Magische Pflanzen sind da keine Ausnahme. Nur der Preis ist hoch.

Lego-Pflanzen sind bei großen und kleinen Fans sehr beliebt. Magische Pflanzen sind da keine Ausnahme. Nur der Preis ist hoch. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. ). Ihr zahlt für das detaillierte Modell nur 66,78 Euro und spart damit satte 33 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro.

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Das Set besteht aus 817 Teilen und richtet sich an Baumeister ab 12 Jahren. Ihr baut drei bekannte Pflanzen aus dem Kräuterkunde-Unterricht in Hogwarts zusammen: die Alraune, die Fangzähnigen Geranien und die Mimbulus Mimbeltonia. Alle Modelle bieten kleine interaktive Funktionen und sind sonst ein echter Hingucker auf jedem Schreibtisch. Zieht ihr die Alraune aus ihrem Topf, lässt sich der Mund bewegen, als würde sie ihren berühmten Schrei ausstoßen.