Leser diskutieren über Merz' Sparversprechen, strengere Regeln für Arbeitsfähige und Leistungen für Menschen ohne deutschen Pass.

Friedrich Merz versprach Milliardenersparnisse durch die Bürgergeld-Reform. Doch auch 2027 kostet die neue Grundsicherung den Bund rund 50 Milliarden Euro. Unsere Leser kritisieren gebrochene Versprechen.

Andere verlangen strengere Regeln und Leistungskürzungen. Bundeskanzler Friedrich Merz wollte mit der Reform des Bürgergelds Milliarden sparen. Doch trotz der Umstellung auf die neue Grundsicherung sind für 2027 weiterhin rund 50 Milliarden Euro im Bundeshaushalt vorgesehen. FOCUS online zeigt, wie weit die bisherigen Einsparungen hinter den Ankündigungen des Kanzlers zurückbleiben.

Also read Schlechte Nachrichten für Leser, die einen Tolino-E-Reader nutzen

Im Leserforum wird dazu hitzig diskutiert. Viele Leser werfen dem Kanzler vor, Versprechen nicht eingelöst zu haben. Andere fordern strengere Regeln für Leistungsbezieher oder Einschränkungen bei Sozialleistungen für Ausländer. Nahezu die Hälfte der Leser wirft Merz vor, die Bürgergeld-Reform nicht umgesetzt zu haben.

Viele halten die Umbenennung für unzureichend und bezweifeln, dass die verschärften Regeln nennenswerte Einsparungen bringen. Einige vermuten sogar zusätzliche Bürokratie. Zum Hintergrund: Friedrich Merz hatte vor der Bundestagswahl Einsparungen in zweistelliger Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Im Gesetz zur Reform wurden dagegen für 2026 nur 86 Millionen Euro und für 2027 rund 70 Millionen Euro an Einsparungen veranschlagt.

Die Gesamtausgaben sinken zwar, doch der Rückgang begann zudem schon vor der Reform im Sommer 2026.

Advertisement

„Herr Merz hat nichts verstanden. Einfach dem Kind einen neuen Namen geben und nichts ändern, außer neue Beamte einstellen. Sich am Ende dann beklagen, dass keine Ersparnisse sichtbar sind – da sollte sich vielleicht ein Kanzler fragen, ob er noch der Richtige ist!

“„Bärbel Bas hat in ihre Reformgesetze jede Menge neuer Programme für die BFA geschrieben , die Schneider sicher nicht stoppt. Geschätzt sind das rund 5.000 neue Bürokratenjobs, die vor allem die SPD für jede Menge abgewählter Parlamentarier samt Entourage als warme Nester braucht. Gespart wird da gar nichts, ganz im Gegenteil, es wird weiter aus- und umgebaut mit zusätzlichen Jobs.

“„Es ist unnötig zu erwähnen, dass jede Rentenkürzung mehr Grundsicherungsempfänger erzeugen würde, und von Wohngeldern etc. ganz zu schweigen. So kann man dann wieder die Sozialbeiträge erhöhen, auf die die Politik Zugriff hat. Hier liegt der Fehler. Grundsätzlich bedient sich die Politik an diesen Kassen und bürdet so den Bürgern immer mehr finanzielle Lasten auf.

“ Andere Leser fokussieren sich in der Debatte auf den hohen Anteil von Menschen ohne deutschen Pass unter den Beziehern der Grundsicherung. Sie fordern, Sozialleistungen für Ausländer einzuschränken. Einige erwarten dadurch Einsparungen in Milliardenhöhe. Zur Einordnung: Laut Bundesagentur für Arbeit hatten im Juni 2026 rund 2,36 Millionen der insgesamt 5,18 Millionen Leistungsberechtigten keine deutsche Staatsangehörigkeit.

Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass auf diese Gruppe derselbe Anteil der Gesamtausgaben entfällt. Zudem umfasst die Statistik auch Kinder und Menschen, die bereits arbeiten, deren Einkommen aber nicht zum Lebensunterhalt reicht. Eine pauschale Streichung der Leistungen würde zudem rechtliche Ansprüche und Schutzpflichten außer Acht lassen.

Advertisement

„Und nun mal kurz überlegen: Mehr als die Hälfte davon geht an Menschen ohne deutschen Pass. Dazu Entwicklungshilfe, Geld in die korrupte UA, Geld für “internationale Klimamaßnahmen”. Wo liegen unsere Probleme? Bei den Einnahmen?

“„Also man könnte von jetzt auf nachher ca. 25 Milliarden einsparen, es sind doch etwa die Hälfte der Empfänger ohne deutschen Pass. “ In diesem Cluster diskutieren die Leser über strengere Kontrolle und Gegenleistung. Sie fordern, arbeitsfähige Empfänger stärker zur Arbeitssuche und zur Annahme zumutbarer Stellen zu verpflichten und Verstöße strenger zu ahnden.

„Es gibt noch ein paar treudoofe Menschen, die täglich zur Arbeit gehen, Dinge gewissenhaft voranbringen wollen, Verantwortung übernehmen, im Job, im Verein, die Kinder großziehen. Und genau diese Bürger müssen die fade Suppe der Politik auslöffeln – durch immer höhere Steuern und Sozialabgaben. Die Geburtenrate zeigt auf dramatische Weise, dass den Leuten die Lust auf Zukunft schon vergangen ist.

“ Die übrigen Beiträge versammeln ironische, polemische oder rein rhetorische Einwürfe, parteipolitische Bewertungen und Detailfragen zu den Statistiken. „Wir haben eine Gesetzeslage, die “soziale Teilhabe” für die Sozialunterstützungsempfänger sichern muss – da kannste nix kürzen, vor allem nicht, wenn der Verwaltungsblubberkopf immer weiter wächst. Wirtschaft muss vorangehen, ohne das wird das alles nix.

“„Kann man auch anders sehen. Überall steigen die Kosten dank galoppierender Inflation weiter an, aber beim Bg nicht, sondern sinken sogar. Und das bei steigender Arbeitslosigkeit! Das ist immer noch ein großer Erfolg in schwierigen Zeiten, wenn auch kleiner als erhofft.

“Die zitierten Kommentare geben ausschließlich die Meinungen unserer Leser wieder und wurden inhaltlich nicht verändert. Analyse und Strukturierung erfolgen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die zusammenfassenden Texte und Einordnungen sind redaktionell bearbeitet.