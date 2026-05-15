Einfache, natürliche Wege, um Ameisen im Hochbeet zu vertreiben

Viele Gärtner möchten Ameisen im Hochbeet bekämpfen, aber vermeiden Chemie. Es gibt einfache, natürliche Möglichkeiten, um Ameisen fernzuhalten, ohne Pflanzen, Boden oder Nützlinge zu belasten.

Kaum wachsen Salat und Kräuter im Hochbeet , marschieren sie schon ein: Ameisen . Was harmlos wirkt, wird schnell zum Problem – vor allem, wenn die Tiere ihre Gänge direkt an den Wurzeln bauen.

Viele Gärtner wollen deshalb handeln. Aber bitte ohne Chemie. Zum Glück gibt es einfache, natürliche Wege, um Ameisen zu vertreiben, ohne Pflanzen, Boden oder Nützlinge zu belasten. Im Hochbeet können Ameisen ordentlich Ärger machen.

Eine Möglichkeit ist eine Falle aus Zucker und Backpulver. Dafür beides zu gleichen Teilen mischen und dort ausstreuen, wo die Tiere unterwegs sind. Der Zucker lockt sie an, das Backpulver wird ihnen zum Verhängnis.gebildet, hilft Wasser. Und zwar reichlich.

Wer das Nest über mehrere Tage hinweg zweimal täglich flutet, zwingt die Tiere zum Umzug, so(gehört ebenfalls zu Axel Springer). Ein Teil ertrinkt, der Rest sucht sich ein neues Zuhause. Aber Vorsicht: Nicht jede Pflanze verträgt diese Wassermassen. Gegen Ameisen sollte Wasser nur eingesetzt werden, wenn keine empfindlichen Pflanzen in der Nähe wachsen.

Zucker-Backpulver oder Wassermassen – das ist wirksam, aber nicht zimperlich. Deutlich schonender ist die Duft-Strategie. Ameisen orientieren sich am Geruch. So erkennen sie Freund und Feind und finden Futterquellen.

Genau das kann man sich zunutze machen. Thymian und Majoran mögen Ameisen gar nicht. Auch Lavendel, Minze, Zitronenmelisse, Gewürznelken, Chili und Zimt halten sie fern. Faculty of Applied Sciences der Universiti Teknologi MARA Perlis Doch nicht jede Art tickt gleich.

Gärtner müssen ausprobieren, welchen Duft die Ameisen im eigenen Garten meiden. Das kann von Art zu Art unterschiedlich sein. Wichtig ist auch die Konzentration. In der Studie kam stark konzentriertes Zimtöl zum Einsatz.

Handelsübliches Zimtpulver wirkt deutlich schwächer. Die getesteten Konzentrationen lassen sich nicht einfach auf den Garten übertragen. Für das Hochbeet sind niedrig dosierte Anwendungen sinnvoll, weil hohe Mengen Zimtöl Pflanzen und Bodenorganismen schädigen können. Wer Ameisen im Hochbeet entdeckt, denkt womöglich an Gift.

Doch chemische Ameisenmittel sind dort aus gutem Grund keine Option. Biozide sind im Hochbeet laut Pflanzenschutzgesetz nicht zugelassen.

Schließlich wachsen dort Gemüse und Salat, die später auf dem Teller landen. Gift kann Umwelt, Grundwasser und auch die Gesundheit des Gärtners belasten.oder an der Terrasse, dürfen Ameisenköder aufgestellt werden. Während Biozide verboten sind, dürfen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Sie schützen die Nutzpflanzen vor Organismen oder Wildkräutern. Der Unterschied: Pflanzenschutzmittel haben eine Schutzfunktion, Biozide bekämpfen Organismen





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