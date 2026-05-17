Einfacher Trick: Jetzt raccoons nicht mehr einstecken

Viele Hobbygärtner ziehen ihr Gemüse vor, um es nach den Eisheiligen in den Garten zu pflanzen. Doch wenn die zarten Pflänzchen endlich ins Beet sollen, beginnt oft die knifflige Arbeit: Wie bekommt man sie heil aus den kleinen Töpfen? Wer jetzt seine Jungpflanzen aus den Anzuchttöpfen holen will, braucht Fingerspitzengefühl – und zwischendurch einen simplen Küchenhelfer. Vor allem Pflanzen aus Trays machen Schwierigkeiten. Sie wachsen in engen Kunststoffmulden, dicht an dicht. Kaum Platz nach links oder rechts. Die Wurzeln haben nur wenig Raum und breiten sich deshalb kompakt im Substrat aus. Schnell entsteht ein feines Geflecht, das die Erde komplett durchzieht und regelrecht festhält. Im schlimmsten Fall reißen Wurzeln ab oder der zarte Trieb knickt – und die ganze Mühe der Anzucht war umsonst. Typische Kandidaten sind Erdbeerpflanzen aus solchen Trays oder Kohlrabisetzlinge. Gerade in jungen Stadien sind sie besonders zart und empfindlich. Ihre Stängel geben leicht nach, ihre Wurzeln reagieren sensibel auf Druck. Genau hier setzt ein Trick an. Der sogenannte Gabeltrick.

Viele Hobbygärtner ziehen ihr Gemüse vor, um es nach den Eisheiligen in den Garten zu pflanzen. Doch wenn die zarten Pflänzchen endlich ins Beet sollen, beginnt oft die knifflige Arbeit: Wie bekommt man sie heil aus den kleinen Töpfen?

Wer jetzt seine Jungpflanzen aus den Anzuchttöpfen holen will, braucht Fingerspitzengefühl – und manchmal einen simplen Küchenhelfer. Vor allem Pflanzen aus Trays machen Ärger. Sie wachsen in engen Kunststoffmulden, dicht an dicht. Kaum Platz nach links oder rechts.

Die Wurzeln haben nur wenig Raum und breiten sich deshalb kompakt im Substrat aus. Schnell entsteht ein feines Geflecht, das die Erde komplett durchzieht und regelrecht festhält. (gehört ebenfalls zu Axel Springer). Im schlimmsten Fall reißen Wurzeln ab oder der zarte Trieb knickt – und die ganze Mühe der Anzucht war umsonst.

Typische Kandidaten sind Erdbeerpflanzen aus solchen Trays oder Kohlrabisetzlinge. Gerade in jungen Stadien sind sie besonders zart und empfindlich. Ihre Stängel geben leicht nach, ihre Wurzeln reagieren sensibel auf Druck. Genau hier setzt ein Trick an.

Der sogenannte Gabeltrick. Der Trick mit der Gabel ist denkbar einfach. Man braucht nichts weiter als eine normale Gabel und die Jungpflanzen, die man möglichst schonend aus ihrem Gefäß lösen möchte





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