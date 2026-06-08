Einfacher Trick: So lassen sich Kartoffeln im Handumdrehen schälen

Ein kleiner Schnitt und ein Eisbad machen das Pellen von Kartoffeln zum Kinderspiel. Eine einfache Küchenmethode spart Zeit, Nerven und Lebensmittelabfall.

Heiße Kartoffeln, festklebende Schale, verbrannte Finger - für viele ist das Pellen gekochter Kartoffeln eine echte Geduldsprobe. Ob für Kartoffelsalat, Pellkartoffeln oder als klassische Beilage: Die Schale sitzt oft hartnäckig.

Die Knolle ist noch heiß. Und am Ende landet mehr von der Kartoffel im Abfall, als einem lieb ist. Dabei braucht es weder teure Küchenhelfer noch besondere Tricks aus dem Kochkurs. Die Lösung ist überraschend einfach: Man schneidet die Kartoffel einmal rundum mittig mit dem Messer ein.

Wichtig ist dabei, nur die Schale zu durchtrennen und das Innere möglichst nicht zu verletzen. Danach kommen die Kartoffeln wie gewohnt ins Wasser und werden gekocht. Sind sie gar, wird das heiße Wasser abgegossen. Dann wandern die Kartoffeln sofort in ein kaltes Wasserbad, am besten mit ein paar Eiswürfeln.

Nach kurzer Zeit lassen sie sich wieder herausnehmen - und jetzt zeigt sich der Effekt: An der eingeschnittenen Stelle kann man die Schale greifen. Oft lässt sie sich nahezu mühelos in zwei Hälften abziehen. Kein mühsames Kratzen, kein unnötiger Verlust von Fruchtfleisch. Das Geheimnis liegt in der Kombination aus einem kleinen Schnitt und dem abrupten Temperaturwechsel.

Der Einschnitt vor dem Kochen wirkt als vorbereitende Sollbruchstelle. Durch das anschließende kalte Wasserbad, idealerweise mit Eiswürfeln, entsteht ein sogenannter Temperaturschock. Die äußere Schicht kühlt viel schneller ab als das Innere. Die Schale zieht sich zusammen und löst sich noch stärker vom Kartoffelfleisch.

Das Ergebnis: Die Schale lässt sich besonders leicht abziehen, genau an der vorher gesetzten Schnittstelle. Gerade bei größeren Mengen spart dieser Trick Zeit und Nerven. Wer Kartoffelsalat für eine Familienfeier vorbereitet oder viele Pellkartoffeln kocht, merkt schnell den Unterschied. Beim Schälen geht deutlich weniger Fruchtfleisch verloren, da die Schale in einem Stück abgezogen werden kann und nicht mehr mühsam abgekratzt werden muss.

Gleichzeitig sorgt das kalte Wasserbad dafür, dass die Kartoffeln schneller angefasst werden können, ohne dass man sich die Finger verbrennt. Ein einfacher Schnitt vor dem Kochen und ein kurzes Eisbad danach reichen aus, damit sich die Schale fast wie von selbst von der Kartoffel trennt. Diese Methode ist nicht nur effizient, sondern auch ressourcenschonend, weil weniger Lebensmittelabfall entsteht. Es ist ein praktischer Küchentipp, der ohne spezielle Werkzeuge auskommt und sofort umgesetzt werden kann.

Wer es einmal ausprobiert hat, wird beim nächsten Kartoffelkochen diesen kleinen, aber effektiven Schritt nicht mehr missen wollen





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