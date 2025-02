Einheitsreifen in der IDM: Unklarheit und Herausforderungen

Die Diskussionen um Einheitsreifen in der IDM nehmen immer wieder Fahrt auf. Der neue Promoter, der Industrieverband Motorrad, hält sich bedeckt. Teams und Fahrer warten auf Klarheit über die Zukunft der Serie. Die Vorteile und Nachteile von Einheitsreifen werden kontrovers diskutiert.

Jedes Jahr wieder entbrennen Diskussionen über das Thema Einheitsreifen in der Motorrad-Rennszene. Der Industrieverband Motorrad als möglicher Förderer könnte für Klarheit sorgen, doch bisher schweigt sich die Herstellerseite aus. Der Industrieverband Motorrad macht es den Beteiligten der IDM nicht gerade leicht.

Nach der Vereinbarung Anfang Oktober zwischen DMSB und IVM, nach der die Arbeitsgruppe Motorrad des IVM als neuer IDM-Promoter antritt, gab es keine Stellungnahmen mehr, wie die Zukunft der IDM aussehen soll. Teams und Fahrer sind weiterhin im Unklaren. Wie in allen anderen Rennserien wird auch in der IDM regelmäßig über das Thema Einheitsreifen diskutiert. Für die einen eine gelungene Lösung, Kosten zu senken und den Fokus auf die fahrerischen Leistungen zu legen. Für die anderen bedeuten Einheitsreifen das Fehlen von Wettbewerb und Weiterentwicklung. Bis jetzt konnte man in der IDM zwischen Pirelli und Dunlop wählen, beide Hersteller waren auch im IDM-Sponsorpool beteiligt. Ein Großteil der Teams und Fahrer setzte auf Pirelli. Doch mit Yamaha MGM und Wilbers BMW waren auch zwei namhafte Teams in der IDM 2016 bei der Rückkehr von Hersteller Dunlop unterwegs. Der Einstieg für Dunlop war nicht einfach, aber auch Yamaha Country-Manager Jörg Breitenfeld betonte stets die enge Verbundenheit beider Häuser. Ob es in Zukunft Einheitsreifen geben soll, weiß offiziell niemand. Auch eine rechtlich nötige Ausschreibung, um jedem Hersteller die gleichen Chancen zu bieten, ist bisher nicht aufgetaucht. „Wenn es noch eine Ausschreibung geben soll“, überlegt Yamaha IDM-Teamchef Michael Galinski, „verschiebt sich das Ganze ja bis ins nächste Jahr. Und die Budget-Probleme, die das mit sich bringt, stehen bisher noch nirgends. Denn der Hersteller zahlt dann direkt an die Serie, die Teams müssen dann alle selber zahlen.“ Für alle Fahrer, die auch international unterwegs sein wollen, drängt sich die Wahl für Pirelli auf, da fast überall mit Einheitsreifen gefahren wird. Die IDM war bisher eine der wenigen Meisterschaften, bei der die Reifenwahl frei war. Wenn sie das bleibt, wird auch Yamaha MGM die begonnene Zusammenarbeit mit Dunlop fortsetzen. „Klar müssen wir an den Dunlop-Reifen weiter arbeiten“, weiß Galinski. „Aber vom Speed her sind wir ja schon mal dabei. Aber es wird schwer. Pirelli stattet so viele Meisterschaften mit Einheitsreifen aus, dass sie über Unmengen an Daten an jedem Wochenende verfügen. Wir müssen das, noch mit dem Team Wilbers dazu, alleine hinkriegen.“ Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





