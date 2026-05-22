Einhell führt 24-Stunden Sale aus, bietet Werkzeuge zum reduzierten Preis an

Einhell bietet seinen Sparfüchsen eine breite Palette von preiswerten Geräten aus der Professional-Reihe wie Rasentrimmer, Rasenmäher, Schlagschrauber und Heckenschere aus dem Power-X-Change-System.

Einhell bietet seinen Sparfüchsen eine breite Palette von preiswerten Geräten aus der Professional-Reihe wie Rasentrimmer, Rasenmäher, Schlagschrauber und Heckenschere aus dem Power-X-Change-System. Sie hat ihren Erfolg durchverträgeigt: Im letzten Jahr konnte man eine Milliarde Euro an Umsatz erwirtschaften.

Derzeit läuft ein 24-Stunden-Sale auf der Plattform, bei dem Einhell günstigere Angebot zum Kauf anbietet. Einige der hier angebotenen Artikel, z. B. Rasentrimmer und Rasenschärfer, sind bereits vor einem 43%-UVP-Rabatt erhältlich, während andere nur einen Teil davon erhalten





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