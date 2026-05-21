Einhell Germany AG: Dividende ausgeschüttet und Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Die Einhell Germany AG hat am 8. Juli 2026 eine Dividende ausgeschüttet. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auf die Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 geeinigt. Der Aufsichtsrat hat vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. Der Vergütungsbericht der Einhell Germany AG für das Geschäftsjahr 2025 wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer geprüft. Der Vergütungsbericht wurde der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.

Die Einhell Germany AG hat am 8. Juli 2026 eine Dividende ausgeschüttet. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auf die Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 geeinigt.

Der Aufsichtsrat hat vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen. Der Vergütungsbericht der Einhell Germany AG für das Geschäftsjahr 2025 wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer geprüft. Der Vergütungsbericht wurde der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht der Einhell Germany AG für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen: Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Stamm- und/oder Vorzugsaktien neben der Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre oder der Veräußerung über die Börse unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil der eigenen Stamm- und/oder Vorzugsaktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.

Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Die Aktien können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. Die Ermächtigungen unter Buchstaben c) und d) können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden.

Alle vorstehenden Ermächtigungen können zum Erwerb und zur Verwendung sowohl von Stammaktien als auch von Vorzugsaktien oder zum Erwerb und zur Verwendung lediglich von Stammaktien oder lediglich von Vorzugsaktien ausgeübt werden. Der Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m.

§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung eigener Aktien sowie für den Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts ist über unsere Internetseite unter https://www.einhell.com/HV2026 zugänglich. Dieser Bericht des Vorstands wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und zudem in der Hauptversammlung vor Ort zugänglich sein





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