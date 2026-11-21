Eine Wildkamera auf Saaremaa zeigt ein Rehbock mit einzigem Geweihhorn. Lutreola Foundation und NABU-Experten erklären die seltene genetische oder verletzungsbedingte Fehlbildung.

Auf der estnischen Ostseeinsel Saaremaa ist Naturschützern ein Fund gelungen, der fast märchenhaft anmutet. Wildkamera menschen der Organisation Lutreola Foundation hatten ihre Geräte eigentlich aufgestellt, um den stark gefährdeten Europäischen Nerz zu beobachten. Stattdessen fesselten sie ein Rehbock im Bild, der neugierig an die Linse trat. Dabei offenbarte sich ein ungewöhnliches Merkmal: Das Tier trug nicht das typische zweihörnige Geweih, sondern einen einzelnen hornartigen Auswuchs direkt in der Mitte seiner Stirn.

Seltene Anatomie statt Magie

Bei dem Tier handelt es sich um ein männliches Europäisches Reh (Capreolus capreolus). Julian Heiermann, Experte des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), bestätigt, dass es sich um ein echtes Rehbock-Exemplar handelt. Normalerweise tragen diese Tiere zwei Geweihstangen. In sehr seltenen Fällen kann die Entwicklung des Geweihs jedoch abweichen. Wenn der Bereich der Rosenstöcke, also die Stelle, an der die Stangen jährlich nachwachsen, verletzt oder fehlgebildet ist, kann sich nur eine einzige Stange ausbilden.

Also read Death of a Unicorn | Film 2025 | Moviepilot

Humor und wissenschaftliche Einordnung

Die Naturschützer reagierte auf den Fund mit Humor. Auf Facebook posteten sie sinngemäß, dass ein Einhorn auf Saaremaa entdeckt wurde und die Träume kleiner Mädchen wahr geworden seien. Der Berliner Wildtierexperte Derk Ehlert ordnet das Phänomen jedoch rein zoologisch ein. Es handele sich um ein extrem seltenes, aber immer wieder beobachtetes Naturphänomen. Solche Fälle treten zwar selten auf, sind aber dokumentiert und biologisch erklärbar, ohne auf übernatürliche Kräfte zurückgreifen zu müssen.

Advertisement

Überlebensrisiken im Vergleich

Wie jeder andere Waldbewohner ist auch das einhörnige Rehbock ständig auf Nahrungssuche. Die Ernährung besteht vorwiegend aus Blättern, Knospen, jungen Trieben, Kräutern und Gräsern. Der ungewöhnliche Stirnschmuck stellt bei der Futtersuche in der Regel kein Hindernis dar. Anders sieht die Lage jedoch bei sozialen Interaktionen aus. Bei Konkurrenzkämpfen mit anderen Böcken, die zwei intakte Stangen tragen, könnte das einhörnige Tier durchaus benachteiligt sein.

Vergleichbare Fälle in der Geschichte

Dieses Bild ist nicht das erste seiner Art. Bereits im Jahr 2008 machte ein einhörniger Rehbock in einem Naturpark in der Toskana, Italien, internationale Schlagzeilen. Damals wurde eine genetisch bedingte Fehlbildung als mögliche Erklärung diskutiert. Vergleiche Fehlbildungen könnten auch bei Hirschen und anderen Geweih- oder Hornträgern auftreten. Ob das estnische Tier nochmals an der Kamera vorbeischaut, bleibt ungewiss. Es könnte bereits wieder durchs Unterholz ziehen.