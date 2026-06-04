Einige Gedanken über den Außenminister

Der Autor Harald Martenstein spricht über seine Erfahrungen mit dem deutschen Außenminister und kritisiert die Rudelhaltung in der Politik.

Ich muss zurzeit manchmal an Sie denken. Sie waren eine Zeit lang Watschenmann Nummer eins der deutschen Medien. Fast alle hackten fast täglich auf Ihnen herum, nichts konnten Sie richtig machen.

In Wirklichkeit passte Ihre unternehmerfreundliche Grundhaltung den meisten meiner Kollegen nicht. Ich war noch zu naiv, um das zu kapieren. Sie waren zum Abschuss freigegeben. Dann lernte ich Sie kennen.

Ich war so indoktriniert, dass ich kaum fassen konnte, wie klug und sympathisch Sie in Wirklichkeit waren. Wir haben seitdem weiß Gott auch schlechtere Außenminister*innen erlebt. Man muss sich vor dieser Rudelhaltung hüten. Alle rufen im Chor: Die bauen sowieso immer nur Mist.

Ein bisschen so ist es zurzeit. Das dachte ich, als alle lästerten, weil Deutschland nicht in den UN-Sicherheitsrat gewählt wurde. Aha! Die nächste Pleite der Merz-Regierung!

Wieso denn? Putin hat sein Lager gegen uns mobilisiert. Die Israelhasser stimmten gegen uns. Und die Staaten, denen wir nicht mehr ganz so viele Millionen Entwicklungshilfe überweisen können, bestraften uns.

Ich finde, für solche Gegenstimmen müssen wir uns nicht schämen. Es ist bedauerlich, aber keine Schande





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