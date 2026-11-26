Einigung nach Meldeversäumnissen: Nationalspielerin Laura Freigang bis Oktober 2027 gesperrt
Saisonaus für Laura Freigang: Wegen ihrer Meldeversäumnisse im Zusammenhang mit Dopingkontrollen fehlt die Eintracht-Kapitänin lange und verpasst auch die kommende Fußball-WM.
Saisonaus für Laura Freigang: Wegen ihrer Meldeversäumnisse im Zusammenhang mit Dopingkontrollen fehlt die Eintracht-Kapitänin lange und verpasst auch die kommende Fußball -WM. Laura Freigang von Eintracht Frankfurt muss wegen ihrer Meldeversäumnisse im Zusammenhang mit Dopingkontrollen eine Sperre von 16 Monaten absitzen.
Darauf einigten sich die Welt-Anti-Doping-Agentur , die Nationale Anti Doping Agentur , der Deutsche Fußball-Bund und Freigang mittels einer"Vereinbarung zur Streitbeilegung". Die Sperre gilt rückwirkend ab dem Datum der Benachrichtigung durch den DFB . Die 28 Jahre alte Kapitänin der Eintracht ist somit ab dem 8.
Oktober 2027 wieder spielberechtigt - knapp zweieinhalb Monate nach dem Ende der WM-Endrunde in Brasilien. Zwei Monate vor Ablauf der Sperre darf Freigang wieder mit einer Mannschaft trainieren. Möglich war eine Sperre bis zu zwei Jahren.
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