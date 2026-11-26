Angelina Jolie und Brad Pitt beenden nach zehn Jahren den Rechtsstreit um das Weingut Château Miraval. Die Ex-Eheleute einigen sich außergerichtlich zum Wohl der Familie.

Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Konflikte und juristischer Auseinandersetzungen haben sich die Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt endlich geeinigt. Die beiden Schauspieler beenden den langjährigen Rechtsstreit um das gemeinsame Weingut Château Miraval in Südfrankreich. Die Einigung wurde am aktuellen Datum durch ihre Sprecherteams bekanntgegeben.

Außergewöhnliche Einigung zum Wohl der Familie

Die Ex-Eheleute bestätigten, dass sie sich außergerichtlich auf die Beendigung der Konflikte geeinigt haben. Beide Parteien betonten, dass diese Entscheidung im besten Interesse ihrer Familie getroffen wurde. Der ursprüngliche Konflikt drehte sich um die Besitzverhältnisse und die Nutzung des renommierten Weinanbaugebiets an der Côte d'Azur.

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Laut den offiziellen statements der beiden Stars wird es keine weiteren Details zur konkreten Ausgestaltung der Einigung geben. Dies umfasst weder finanzielle Konditionen noch die genauen Modalitäten der Übertragung oder des Verkaufs von Anteilen. Die Öffentlichkeit bleibt damit über die genauen Bedingungen der Lösung im Unklaren.

Historie des Konflikts und Scheidungsverfahren

Die Beziehung der beiden Schauspieler begann im Jahr 2005 am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith". Sie gaben sich im Jahr 2014 auf ihrem eigenen Weingut Château Miraval das Ja-Wort. Die Ehe umfasste drei leibliche Kinder und drei Adoptivkinder aus verschiedenen Ländern der Welt. Der offizielle Scheidungsprozess erstreckte sich jedoch über viele Jahre, bis er erst im Dezember 2024 amtlich abgeschlossen wurde.

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Der Zusammenbruch der Beziehung begann im Jahr 2016, als Angelina Jolie die Scheidung einreichte. Der Auslöser dafür war ein Vorfall auf einer Flugreise, bei dem Pitt laut Jolie handgreiflich gegen sie und mehrere ihrer Kinder im Alter von acht bis fünfzehn Jahren wurde. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen ein, die jedoch letztlich ohne Anklage gegen Brad Pitt eingestellt wurden.

Weingut Château Miraval im Zentrum der Debatte

Das Weingut Château Miraval war nicht nur Schauplatz der Hochzeit, sondern auch zentraler Punkt des wirtschaftlichen Streits. Brad Pitt warf Angelina Jolie vor, sie habe ihren Anteil an der Immobilie ohne seine Zustimmung an Dritte verkauft. Dies führte zu einer Eskalation der rechtlichen Auseinandersetzungen über die Vermögenswerte der Eheleute.

Angelina Jolie ihrerseits warf Brad Pitt vor, während der Verhandlungen von ihr verlangt zu haben, eine strenge Schweigevereinbarung zu unterschreiben. Diese Vereinbarung hätte sie daran hindern sollen, öffentlich über angebliche Missbrauchsvorfälle durch Pitt an ihr oder den Kindern zu sprechen. Solche Vorwürfe belasteten das Verhältnis zwischen den Ex-Partnern nachhaltig und verzögerten jede einvernehmliche Lösung.

Familiäre Distanz und persönliche Konsequenzen

Neben den juristischen und finanziellen Auseinandersetzungen hat der Konflikt auch tiefgreifende Auswirkungen auf die familiären Beziehungen. Die inzwischen erwachsenen Kinder der beiden Stars haben sich offenbar von ihrem Vater distanziert. Diese Distanzierung zeigt sich in offiziellen Schritten, die von einigen der Kinder unternommen wurden.

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Vier der Kinder haben offiziell beantragt, den Nachnamen "Pitt" aus ihrem Namen streichen zu lassen. Dies ist ein deutliches Signal für die aktuelle familiäre Dynamik und die emotionale Kluft, die zwischen den Kindern und Brad Pitt entstanden ist. Die Kinder haben sich damit klar von der väterlichen Familie entfernt, was die Bedeutung der aktuellen Einigung für das Familiengefüge unterstreicht. Die Beilegung des Rechtsstreits könnte nun einen Neuanfang in der Beziehung der Eltern zu den Kindern ermöglichen, auch wenn die persönliche Beziehung zu Brad Pitt weiterhin angespannt ist.