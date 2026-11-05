Einigung zwischen Charité und Marburger Bund verhindert Ärzte-Streik

Charité und Marburger Bund einigen sich auf 5,4 Prozent mehr Gehalt bis 2028. Ein unverzichtbarer Arbeitskampf an Berlins Universitätsklinik wird damit abgewendet.

Die Spitze der Berliner Charité und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund haben ihre Differenzen im laufenden Tarifkonflikt beigelegt. Durch diese Übereinkunft ist ein bevorstehender unbefristeter Ärztestreik an der landeseigenen Universitätsklinik in Berlin erfolgreich abgewendet worden. Die Gewerkschaft erzielte für ihre Mitglieder deutliche Zugewinne bei den tariflichen Konditionen, was die finanzielle Absicherung der Belegschaft nachhaltig verbessert.

Detailpläne zur Gehaltserhöhung und Laufzeit

Die Verhandlungsparteien haben sich auf eine nominale Gehaltserhöhung von 5,4 Prozent geeinigt. Zusätzlich zu diesem Basisbetrag sind signifikante Anpassungen bei den Zuschlägen für Schichten in der Nacht und am Wochenende vorgesehen. Diese finanziellen Verbesserungen gelten für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren und sind verbindlich bis Oktober 2028 befristet.

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Dieser Kompromiss muss nun noch den zuständigen Gremien des Marburger Bundes zur finalen Annahme vorgelegt werden. Experten und Beobachter der Situation gehen davon aus, dass die Mitgliedervertretung der Gewerkschaft dem erzielten Abkommen mit hoher Wahrscheinlichkeit zustimmen wird. Damit ist das unmittelbare Eskalationspotenzial am Standort Berlin vorerst gebannt.

Hintergrund zur Streikbereitschaft der Beschäftigten

Die Notwendigkeit dieser intensiven Verhandlungen ergab sich aus der extremen Streikbereitschaft der aktiven Mitglieder der Gewerkschaft. Wie zuvor berichtet hatte der Marburger Bund seine Mitglieder an der Charité speziell zu ihrer Bereitschaft für einen Konflikt befragt. Das Ergebnis dieser Erhebung war beeindruckend: Fast 81 Prozent derjenigen, die an der Abstimmung teilnahmen, erklärten sich bereit, im Ernstfall auch einen unbefristeten Arbeitskampf in Kauf zu nehmen.

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Die Relevanz dieses Votums resultiert aus der hohen Organisationsdichte bei den ärztlichen Beschäftigten. Bis zu zwei Drittel der insgesamt etwa 3000 an der Charité tätigen Ärzte sind Mitglieder des Marburger Bundes. Die ökonomische Ausgangslage vieler jüngeren Ärzte ist dabei prekär; ein Assistenzarzt beginnt üblicherweise mit einem Bruttogehalt von etwa 5800 Euro im Monat, was in Anbetracht der steigenden Lebenshaltungskosten als unzureichend betrachtet wird.

Finanzielle Lage der Klinik und weitere Konflikte

Die Charité befindet sich in einer angespannten finanziellen Situation, was die Verhandlungspositionen beeinflusste. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Klinik ein enormes Defizit in Höhe von 64 Millionen Euro. Mit der anstehenden Krankenhausreform auf Bundesebene ist damit zu rechnen, dass sich diese finanzielle Schieflage noch weiter verschärfen wird, was langfristige Planunsicherheit schafft.

Als Konsequenz aus der prekären Haushaltslage hat der Vorstand der Hochschulklinik den Entlastungstarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi zum Jahresende gekündigt. Dieser Vertrag regelt Kompensationen für nichtärztliche Beschäftigte, insbesondere Pflegekräfte, bei hausintern definierter Unterbesetzung durch Freizeit, Sachleistungen oder Geld. Die Gewerkschaft, die diese Berufsgruppe vertritt, will diesen Tarifvertrag unbedingt verlängert wissen und ließ ihre Mitglieder bis zum vergangenen Donnerstag ebenfalls über einen potenziellen Streik abstimmen.

Die Charité ist als größte deutsche Klinik ein gewaltiger Arbeitgeber. Sie verfügt über insgesamt 3300 Betten in den Bezirken Steglitz, Wedding sowie Mitte. Sämtliche Tochterfirmen und angeschlossenen Bereiche mit einbezogen, zählt die Einrichtung zu den größten Arbeitgebern der Stadt und beschäftigt insgesamt mehr als 25.000 Menschen, darunter circa 7000 Pflegekräfte, die ebenfalls von den aktuellen Tarifverhandlungen betroffen sind.