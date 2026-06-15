Einigung zwischen USA und Iran: Bundesregierung erwägt Marine-Mission in der Straße von Hormus

Nach der geplanten Einigung zwischen den USA und dem Iran über eine 60-tägige Waffenruhe stellt sich die Frage nach einem deutschen Beitrag zur Sicherung der Straße von Hormus. Die Bundesregierung hat eine defensiv ausgerichtete Minenräum-Mission in Aussicht gestellt, die jedoch ein Bundestagsmandat und iranische Zustimmung erfordern würde. Militärexperten warnen vor den Risiken für deutsche Minensucher bei möglichen Kampfhandlungen und betonen die Bedeutung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Konfliktparteien.

Nach der jüngsten Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran ist die strategisch wichtige Straße von Hormus im Fokus. Das Abkommen, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll, sieht vor, dass der Iran die Meerenge wieder für den Schiffsverkehr freigibt.

Diese Nachricht hat bereits positive Reaktionen an den Finanzmärkten ausgelöst: Der Ölpreis ist gesunken, und die Aktienkurse sind gestiegen. Für die deutsche Wirtschaft wären stabile Handelsrouten in der Golfregion ebenfalls vorteilhaft, auch wenn es sich zunächst nur um eine 60-tägige Waffenruhe handelt, während über tiefergehende Streitpunkte wie das iranische Atomprogramm und die Sanktionen weiter verhandelt wird. Die Bundesregierung hat angeboten, nach einem Friedensschluss zur Sicherung der Meerenge beizutragen.

Damit stellt sich die Frage, ob deutsche Marineschiffe in die Golfregion entsandt werden müssen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben nach Bekanntwerden der Einigung eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie ihre Entschlossenheit bekunden, dazu beizutragen, dass die Straße von Hormus bedingungslos und uneingeschränkt wieder geöffnet wird. Sie planen eine rein defensiv ausgerichtete, unabhängige Mission, um die Handelsschifffahrt zu ermutigen und Minenräumoperationen durchzuführen.

Dies entspricht dem Angebot, das Bundeskanzler Friedrich Merz dem US-Präsidenten gemacht hatte, nachdem dieser ursprünglich gefordert hatte, dass europäische NATO-Verbündete Kriegsschiffe zur gewaltsamen Freihaltung der Straße schicken sollten - eine Forderung, die Merz ablehnte. Eine Beteiligung Deutschlands an einer solchen internationalen Mission vor der Küste des Iran setzt einen Bundestagsbeschluss voraus, wobei unklar ist, welche konkreten Aufgaben die Bundesmarine übernehmen soll. Eine Variante wäre die reine Minensuche, auf die sich Union und SPD leichter einigen könnten.

Die zweite Variante, die Abschreckungshandlungen und möglicherweise den Einsatz von Waffen zur Verteidigung einschließen würde, ist politisch deutlich heikler. Eine Mehrheit im Parlament wäre zudem wahrscheinlicher, wenn die Mission ein Mandat der Vereinten Nationen erhielte und der Iran offiziell zusicherte, eine Minenräummission zu dulden, wie aus Regierungskreisen verlautet. Militärische Experten betonen, dass der primäre US-Interesse nicht in der Entsendung von Kriegsschiffen wie Fregatten oder U-Booten lag, sondern in der Bereitstellung von Minenräumkapazitäten.

Oberst Matthias Wasinger vom Österreichischen Bundesheer äußert die Einschätzung, dass Deutschland hier einen großen Mehrwert einbringen könne und die Bundesregierung einer entsprechenden Zusage wahrscheinlich nachkommen werde. Allerdings ist unklar, ob und in welchem Ausmaß der Iran die Straße von Hormus vermint hat. Grundsätzlich ist die Meerenge weiterhin passierbar, da bereits ein erstes Tankschiff sie wieder durchfahren hat.

Sollten jedoch erneut Kampfhandlungen ausbrechen, wären deutsche Minensuchschiffe einem erheblichen Risiko ausgesetzt, denn iranische Marschflugkörper und Antischiffsraketen, die in Küstennähe stationiert werden könnten, könnten gezielt auf die verwundbaren Minenräumer abzielen. Wasinger weist darauf hin, dass es daher nicht ausreicht, nur Minenräumer zu entsenden, sondern dass Kräfte benötigt werden, die die feindlichen Raketenstellungen in Schach halten, die oft unterirdisch oder in Tunneln versteckt sind und daher nicht für Luftangriffe erreichbar sind.

Dazu wären Landeoperationen an der Küste nötig, die über einen längeren Zeitraum durchgehalten werden müssten. Nach Einschätzung Wasingers verfügen weder die USA noch andere Alliierte derzeit über ausreichende Truppenstärke in der Region, um eine solche Operation zu gewährleisten. Daher geht er davon aus, dass eine Minenräumung nur unter der Bedingung erfolgen kann, dass keine Kämpfe stattfinden; bei einem Wiederaufflammen der Feindseligkeiten müssten die Minenräumer abgezogen werden.

Letztlich hängt der Erfolg der gesamten Mission weniger von der militärischen Stärke ab, insbesondere dem deutschen Beitrag, sondern vielmehr davon ab, ob beide Seiten - der Iran und die USA - genügend Vertrauen aufrechterhalten, um die Straße dauerhaft offen zu halten. Die bevorstehende Unterzeichnung des Abkommens am Freitag ist die erste große Hürde. Sollte sie genommen werden, bleibt dennoch vieles unklar, insbesondere die Details des deutschen Engagements.

Die Debatte im Bundestag und die internationalen Verhandlungen werden zeigen, ob und wie Deutschland sich an einer defensiven Mission zur Sicherung einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt beteiligen wird





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