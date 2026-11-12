Einkaufsführer Ulm und Neu-Ulm: Shops, Secondhand und Designermode

Umfassender Guide zu den besten Einkaufsmöglichkeiten in Ulm und Neu-Ulm. Entdecken Sie Designermode, Secondhand-Läden und Outlets für nachhaltige Fashion.

Die Städte Ulm und Neu-Ulm bieten eine vielfältige Palette an Einkaufsmöglichkeiten, die sowohl traditionelle Modeketten als auch spezielle Nischenanbieter wie Secondhand-Shops und Designerboutiquen umfassen. Diese Auswahl ermöglicht Einwohnern und Besuchern, gezielt nach Basics, exklusiven Stücken oder nachhaltiger Kleidung zu suchen, ohne Kompromisse bei der Qualität oder dem Stil eingehen zu müssen.

Im Stadtzentrum von Ulm konzentriert sich das shopping-Angebot vor allem auf die Bahnhofstraße, die Hirschstraße und die Straßen rund um das Ulmer Münster. Dieser Bereich lädt zum Flanieren ein und vereint verschiedene Stilrichtungen unter einem Dach. Hier finden sich etablierte Modeketten, die Basics anbieten, ebenso wie Läden mit extravaganter Mode, lokale traditionsreiche Geschäfte und spezialisierte Secondhand-Läden wie Petit Vintage oder Secontique, die sich im weiteren Verlauf des Artikels detailliert vorstellen lassen.

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Designermode und Spezialgeschäfte im Zentrum

Das Unternehmen Reischmann betreibt Filialen in Regensburg, Kempten, Memmingen und Ulm und bietet im Standort Ulm Designermode für Damen und Herren an. Zu den hier vertretenen Marken gehören unter anderem MCM und Marc Cain, die hohe Qualitätsansprüche erfüllen. Für Kunden mit einem speziellen Interesse an alternativer und extravaganter Gothic-Kleidung stellt das Geschäft Wonderland eine passende Adresse dar. Dort sorgen dunkle Ästhetiken, Accessoires und Dekoartikel für ein Shoppingerlebnis, das sich deutlich von den klassischen Angeboten abhebt.

Exklusive und stilvolle Designermode für Frauen ist im Laden Cult & Co Ulm erhältlich. Neben einer Auswahl an Premiummarken und einer ausgiebigen Beratungsmöglichkeit bietet das Geschäft die Möglichkeit, den Shopping-Tag in der hauseigenen Café-Bar ausklingen zu lassen. Für Sportbegeisterte gibt es ein Geschäft, das alle Arten von Sportbekleidung und Zubehör führt. Hier stehen Trainingskleidung, Wanderschuhe, Skiausrüstung, Outdoor-Jacken und Badeausstattung zur Verfügung, um die unterschiedlichsten sportlichen Bedürfnisse abzudecken.

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Vergünstigte Preise in den Sedelhöfen

Die Sedelhöfe in Ulm sind eine wichtige Einkaufsdestination für Bekleidungsenthusiasten und bieten eine Mischung aus bekannten Ketten und Outlet-Prinzipien. In diesen Geschäften können Waren zu reduzierten Preisen erworben werden, was sie für preissensible Käufer attraktiv macht. Zu den dort vertretenen Filialen zählen unter anderem TK Maxx, Only, H&M, JD und Intimissimi. Darüber hinaus ist ein Outlet des Online-Händlers Zalando vertreten, der weitere Rabatte auf bekannte Markenmodelle ermöglicht.

Auch in der Neu-Ulmer Glacis Galerie finden Shoppingerlebnisse statt, die sich durch eine Kombination aus Gastronomie und Einzelhandel auszeichnen. Neben einem vielfältigen gastronomischen Angebot laden diverse Läden zum Bummeln ein, die in dieser Form im Raum Ulm und Neu-Ulm nicht überall vorhanden sind. Bekannte Marken wie H&M und New Yorker sind ebenso vertreten wie Zara, Jack & Jones und das Snipes-Outlet. Auch der Laden Bershka bietet hier seine Kollektionen an, was die geografische Reichweite des Angebots über die Stadtgrenzen hinaus erweitert.

Nachhaltigkeit und Secondhand-Angebote

Für Verbraucher, die Wert auf nachhaltige und faire Kleidung oder Bekleidung aus zweiter Hand legen, bieten Ulm und Neu-Ulm verschiedene Anlaufstellen. Diese Läden ermöglichen den Erwerb einzigartiger Kleidungsstücke und tragen dem wachsenden gesellschaftlichen Interesse an Nachhaltigkeit in der Produktionskette Rechnung. Der Trend zu Secondhand-Mode und fair produzierter Kleidung gewinnt stetig an Bedeutung und findet in beiden Städten konkrete Umsetzungsmöglichkeiten.

Ein spezifisches Beispiel für ein Geschäft mit Fokus auf Secondhand und faire Mode befindet sich unter der Adresse Fischergasse 6 in der Postleitzahl 89073 Ulm. Die Öffnungszeiten sind so gestaltet, dass sie den Alltag der Kunden berücksichtigen: Von Dienstag bis Donnerstag sind die Geschäfte von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag verlängert sich die Öffnungszeit bis 18 Uhr, am Samstag steht das Geschäft von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen.