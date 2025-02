Einladung zum Anlegertag & Trading-Tipps für den Abend

Die DJE Kapital AG lädt Sie herzlich zu ihrem nächsten Anlegertag am 15. Februar 2025 ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über Anlagelösungen zu informieren und das Unternehmen persönlich kennenzulernen.

Wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten Anlegertag am 15. Februar 2025 ein. Wenn Sie in Frankfurt am Main oder Umgebung wohnen, nutzen Sie doch gerne die Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen und sich über spannende Anlagelösungen zu informieren. Die Anmeldung ist kostenlos. \Bitte beachten Sie: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. \Auch die 'Feierabend-Trader' kommen nicht zu kurz. Auch am Abend gibt es täglich noch interessante Handelsideen, sei es an den US-Börsen oder auch die Indizes wie DAX, Devisen wie EURUSD, Rohstoffe wie Gold oder Kryptowährungen wie Bitcoin! Ab 09. September 2024 immer wochentäglich um 17:00 Uhr KI ist weiterhin das bestimmende Thema im Tech-Bereich. Unternehmen investieren Milliarden, um mit KI-Tools Produktivität zu steigern. Nur, wie lässt sich damit auch nachhaltig Umsatz generieren? Die Monetarisierung steht noch am Anfang. Diesen und weiteren Themen widmen wir uns in der aktuellen Podcast Folge mit Ha





