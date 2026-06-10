Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der New York Hamburger Industrie AG

Die New York Hamburger Industrie AG hat zur ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juli 2026 in Lüneburg eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Anzeige eines Kapitalverlustes, die Feststellung der Jahresabschlüsse 2021-2025, Entlastungen für Liquidator und Aufsichtsrat, die Rücknahme eines Auflösungsbeschlusses sowie die Wahl eines neuen Aufsichtsrats.

Die New York Hamburger Industrie AG lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Freitag, den 17. Juli 2026, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Otto-Brenner-Straße 17 in 21337 Lüneburg stattfinden wird.

Im Zentrum der Tagesordnung steht die Anzeige des Liquidators über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG, da bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Darüber hinaus werden die Jahresabschlüsse und Lageberichte des Liquidators für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 zur Feststellung vorgelegt. Bei den Jahren 2022 bis 2025 wurden jeweils Bilanzverluste erzielt, die ohne Beschlussfassung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Für das Jahr 2021 existiert ein geringfügiger Bilanzüberschuss in Höhe von 5.430,28 Euro, der ebenfalls vorgetragen wird. Der Liquidator wird einen Bericht zur aktuellen Lage des Unternehmens und einen Ausblick geben. Entlastungsbeschlüsse für den Liquidator sowie für den Aufsichtsrat für den Zeitraum 2021 bis 2025 stehen auf der Agenda.

Zudem wird vorgeschlagen, den Auflösungsbeschluss der Gesellschaft vom 29. Dezember 2021 rückgängig zu machen und die Gesellschaft fortzuführen, da die Löschung nicht erfolgt ist. Im Zuge dessen soll der bisherige Liquidator abberufen werden. Ein weiterer Punkt ist die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder.

Der derzeitige Aufsichtsrat setzt sich aus Florian Hans, Oliver Detjen und Christian Gloe zusammen. Vorgeschlagen werden für die Wahl Rafael Villena y Scheffler, Roland Herzog und Bernd Günther. Die Amtszeit der neu gewählten Mitglieder würde bis zur Hauptversammlung zur Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 dauern. Die entsprechenden Unterlagen werden ausgelegt





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