Einlassige Pinot-Grigio-Abffüllungen zum Preis von 39,90 Euro inklusive Versand

Ein Angebot für Pinot-Grigio-Liebhaber: Acht italienische Pinot-Grigio-Abffüllungen zum Preis von 39,90 Euro inklusive Versand, statt UVP 91,70 Euro. Das Set umfasst Weine aus Regionen wie Venetien, Sizilien und den Abruzzen. Der Preis pro Flasche sinkt auf durchschnittlich 4,99 Euro. Der Deal bietet Glas im Plus: Ein zweieriges Set von Schott Zwiesel ist im Paket kostenlos enthalten. Für ein kleines Sommer-Dinner mit Freunden gibt es Tipps zu passenden Gerichten, die jeden Pinot perfekt unterstreichen.

Ein Angebot für Pinot-Grigio -Liebhaber: Acht italienische Pinot-Grigio -Abffüllungen zum Preis von 39,90 Euro inklusive Versand, statt UVP 91,70 Euro. Das Set umfasst Wein e aus Regionen wie Venetien, Sizilien und den Abruzzen.

Der Preis pro Flasche sinkt auf durchschnittlich 4,99 Euro. Der Deal bietet Glas im Plus: Ein zweieriges Set von Schott Zwiesel ist im Paket kostenlos enthalten. Für ein kleines Sommer-Dinner mit Freunden gibt es Tipps zu passenden Gerichten, die jeden Pinot perfekt unterstreichen





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