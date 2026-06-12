Einreiseprobleme zwingen afrikanische Fans zum Ausbleiben beim WM‑Turnier in den USA

Die US‑Einreisebehörden verweigern Visa für zahlreiche Fans und Funktionäre aus der Elfenbeinküste und anderen afrikanischen Ländern, wodurch das geplante Fan‑Support‑Projekt der "Elefanten" praktisch zum Erliegen kommt. Die Kontroverse beleuchtet die wachsende Verquickung von Sport‑Events und Visapolitik.

Die afrikanische Fanorganisation des Nationalteams, das in den USA als "Elefanten" bekannt ist, hat bestätigt, dass die geplante Anreise ihrer Anhänger zum WM‑Abschlussturnier wegen fehlender Einreisegenehmigungen komplett abgesagt werden musste.

Vertreter des National Committee of Elephants Supporters (CNSE) erklärten, dass die US‑Regierung explizit die Einreise von Personen aus bestimmten Herkunftsländern, darunter die Elfenbeinküste, untersagt habe.

"Die Amerikaner haben uns unmissverständlich signalisiert, dass sie unsere Fans nicht im Land sehen wollen", sagte CNSE‑Präsident Julien Kouadio Adonis gegenüber der AFP. Die Entscheidung, das gesonderte Fan‑Delegationsprojekt zu streichen, trifft die Gruppe mitten in den Vorbereitungen, nachdem im März noch von einer möglichen Anreise von bis zu 500 Unterstützern aus Afrika die Rede war.

Stattdessen erhalten nur ein paar Funktionäre des CNSE eine spezielle Erlaubnis, in den USA zu arbeiten und dort die wenigen ivorischen Vertreter zu betreuen, die bereits eingereist sind. Diese stark reduzierte Gruppe soll die Aufgabe übernehmen, die Stimmung im Stadion zu halten und die Mannschaft moralisch zu unterstützen - jedoch ohne die breite Basis an Fans, die normalerweise das Rückgrat der "Elefanten" bildet.

Das aktuelle Geschehen reiht sich ein in eine Reihe von Visa‑Problemen, die bereits in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen gesorgt haben. So wurde der somalische Schiedsrichter Omar Artan zwar ein Visum erteilt, durfte nach seiner Ankunft dennoch nicht im Land bleiben und musste wieder abreisen. Ähnlich erging es dem Schweizer Fußballstar Breel Embolo, der sein Visum erst nach erheblicher Verzögerung erhielt und dadurch nur verspätet zum Turnier kommen konnte. Die Schwierigkeiten betreffen nicht nur afrikanische Akteure.

Auch Fans aus Schottland haben in den letzten Tagen von erheblichen Hürden bei der Einreise berichtet - von langen Wartezeiten an den Konsulaten bis hin zu plötzlichen Rückfragen, die den Reiseplan gefährdeten. Die wiederholten Visa‑Komplikationen werfen ein Schlaglicht auf die komplexe Wechselbeziehung zwischen sportlichen Großveranstaltungen und den Einreisebestimmungen des Gastlandes.

Während die Organisatoren versuchen, die Auswirkungen auf die Spielatmosphäre zu minimieren, bleibt die Frage, wie weit die USA künftig bereit sind, internationale Fangruppen zu empfangen, wenn sicherheitspolitische oder diplomatische Erwägungen im Vordergrund stehen. Die Situation verdeutlicht, dass sportliche Ereignisse nicht isoliert von politischen Entscheidungen betrachtet werden können und dass die Unterstützung von Fans ein kritischer Faktor für die Identität und das Selbstbewusstsein eines Teams bleibt





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