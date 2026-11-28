Costa Rica verweigert Francesca Albanese die Einreise zur Verleihung der Ehrendoktorwürde. Die UN-Behörde übt Kritik, während die Einwanderungsbehörde nationale Sicherheit als Grund anführt.

Die UN-Sonderberichterstatterin für die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, wurde die Einreise nach Costa Rica verwehrt. Die Einreiseverweigerung wurde bekannt, nachdem die Behörde auf eine Warnmeldung reagiert und ihre Maßnahmen als übereinstimmend mit den nationalen Sicherheitsbestimmungen des Landes dargestellt hat.

Einreiseverweigerung wegen Warnmeldung

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte gab am Freitag auf der Plattform X bekannt, dass der Zugang zur Grenzkontrolle für die Sonderberichterstatterin blockiert wurde. Costa Ricas Einwanderungsbehörde begründete das Vorgehen mit dem Eingang einer spezifischen Warnmeldung. Das nationale Kabinett ordnete an, Francesca Albanese nicht in das Land einreisen zu lassen, um angebliche Sicherheitsrisiken abzuwenden. Die Entscheidung steht im direkten Zusammenhang mit der anstehenden Zeremonie zur Verleihung einer Ehrendoktorwürde.

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Ehrendoktorwürde an Assistantin übergeben

Da Francesca Albanese nicht persönlich anreisen konnte, wurde die Ehrendoktorwürde der staatlichen Universität von Costa Rica an ihre Assistentin, Teresa Rosellon, übergeben. Diese repräsentierte die Geehrte bei der feierlichen Veranstaltung, die am Freitag stattfand. Der Rektor der Universität von Costa Rica, Carlos Araya, und der Direktor des Universitätsrats, Keylor Rojas, händigten die Auszeichnung im Namen der Institution aus. Die Verleihung sollte ursprünglich Francesca Albanese persönlich überreicht werden, bevor die restriktiven Maßnahmen der Grenzbehörden traten.

Umfriedete Haltung und Videokonferenz

Francesca Albanese zeigte sich tief besorgt über die Entscheidung der costa-ricanischen Regierung. Sie verfolgte die Zeremonie stattdessen per Videocall aus der Ferne. In ihrer Ansprache erklärte sie, dass sie hoffe, die costa-ricanische Regierung werde die getroffene Entscheidung rückgängig machen. Die Sonderberichterstatterin nannte die Abweisung ein Eingriff in ihre Unabhängigkeit als UN-Expertin. Sie betonte, dass ihre Arbeit auf unparteiischen Recherchen basiere und nicht politisch motiviert sei.

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Kritik an der Terrorismus-Verbindung

Die UN-Behörden übten scharfe Kritik an der Begründung der costa-ricanischen Einwanderungsbehörde. Die Sonderberichterstatterin wird häufig von israelischen Amtsträgern und deren Unterstützern mit Terrorismus in Verbindung gebracht. Diese Anschuldigungen lehnt Francesca Albanese kategorisch ab und weist darauf hin, dass sie als unabhängige Expertin des Menschenrechtsrats agiert. Die Androhung der Terrorismus-Vorwürfe dient laut Kritikern dazu, kritische Stimmen zu diskreditieren und die Berichterstattung über die Menschenrechtssituation zu erschweren.

Hotelunterbringung und Abschiebung

Am Freitagabend ordneten die Behörden den Transfer von Francesca Albanese in ein Hotel nahe dem Flughafen von San José an. Sie befand sich in Haft, bevor ihre Abschiebung nach Israel organisiert wurde. Die Sonderberichterstatterin wurde in einem Hotel in der Nähe des internationalen Flughafens inhaftiert, während die formalen Procedures für ihre Ausreise aus dem zentralamerikanischen Land abgewickelt wurden. Dieser Vorfall verdeutlicht die diplomatischen Spannungen zwischen Costa Rica und dem UN-Menschenrechtsrat.

Politische Annäherung und Sicherheitskooperation

Die Einreiseverweigerung findet vor dem Hintergrund einer vertieften Zusammenarbeit Costa Ricas mit den USA im Sicherheitsbereich statt. Durch diese Kooperation hat sich Costa Rica politisch Israel angenähert. Die Regierung in San José verfolgt eine Linie, die nationale Sicherheitsinteressen über diplomatische Verpflichtungen gegenüber UN-Experten stellt. Dies widerspricht der traditionellen Position Costa Ricas als Vermittler in internationalen Konflikten und untergräbt das Vertrauen in die Unabhängigkeit von UN-Sonderberichterstattern.