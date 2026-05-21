Einsatz einer privaten Initiative: Entdeckung tooter Wale vor der dänischen Küste

Die Behörden melden die Entdeckung eines toten Wels, der "Timmy" heißt, vor der dänischen Küste, nachdem er vor dem schwedischen Festland gelandet war.

Im Rahmen einer aufwändigen Rettungsaktion wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, von einer privaten Initiative in die Nordsee geschleppt.

Einige Tage nach seiner Freilassung meldeten die Behörden, dass vor der dänischen Küste ein toter Wal entdeckt wurde, bei dem es sich um "Timmy" handeln soll. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird.

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Dort soll, sagte Jane Hansen vom Umweltministerium dem Tagesspiegel on Anfrage. Ein News5-Reporter vor Ort berichtete unter Berufung auf eine mit den Bergungsarbeiten vertraute Person, dass einige Versuche bislang gescheitert seien und esUnabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben bislang nicht. Wie es nun weitergehen soll, bleibt fraglich





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