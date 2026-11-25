Ein Feuer hat das Kehlsteinhaus oberhalb von Berchtesgaden fast zerstört. Einen Einsatz wie diesen hat die Freiwillige Feuerwehr noch nie erlebt. BR24 bekommt exklusiv Zutritt ins zerstörte Haus und rekonstruiert, wie dramatisch die Löschaktion war.

Ein Feuer auf 1.850 Metern Höhe. Schneesturm, Eiseskälte, und plötzlich kommt kein Löschwasser mehr aus dem Schlauch. Und dann sind 60 Männer der freiwilligen Feuerwehr Berchtesgaden abgeschnitten, sitzen fest zwischen Feuer und Berg.

Der lebensgefährliche Einsatz am Kehlsteinhaus steckt ihnen noch in den Knochen.

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"Das werden wir so hoffentlich nicht mehr erleben", sagt Kommandant Georg Kastner im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Und sein Assistent Klaus Finkenzeller ergänzt: "Wir waren froh, dass wir überhaupt da oben weggekommen sind.

"Am Freitag, den 23. Oktober 2026, um 21.16 Uhr schlagen die Piepser Alarm. 60 Einsatzkräfte kämpfen sich die schmale Bergstraße hinauf. Mit den Löschfahrzeugen kommen sie nur bis zum Bus-Wendeplatz unterhalb des Kehlsteinhauses. Von dort müssen sie einen Kilometer zu Fuß bergauf weiter.

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In voller Montur, samt Atemschutzgeräten und schweren Schlauchkörben, 130 Höhenmeter den Berg hinauf. Der Winter ist schon im Anmarsch in den Bergen. Schnee ist angesagt. Das Kehlsteinhaus, Berggasthof und Hitlers ehemaliges Teehaus, brennt..

Von der Terrasse des Kehlsteinhauses aus können die Feuerwehrler endlich mit dem Löschen beginnen – knapp eine Stunde nach der Alarmierung. Doch jetzt verschärft sich die Situation. Es beginnt heftig zu schneien, dazu weht ein starker Wind. Und vor allem: Plötzlich fließt kein Wasser mehr.

Brennende Trümmerteile haben große Löcher in die Schläuche gerissen. Die Berchtesgadener Feuerwehrler müssen das Löschen einstellen. Und sie können nicht zurück zu ihren Kameraden, die nachalarmiert wurden und inzwischen auf der anderen Seite des Hauses löschen. Denn der Weg dorthin ist durch die Flammen blockiert.

"Das war die Situation, wo wir abgeschnitten waren", erinnert sich Finkenzeller. "Wir sind da oben festgesteckt. " Um sich vor den Flammen und dem Rauch in Sicherheit zu bringen, ziehen sie sich zurück in Richtung des Kehlstein-Gipfels – bei Schneesturm und Dunkelheit eine lebensgefährliche Aktion. "Da geht es rechts und links runter ins Nichts.

Wenn da einer weg ist, das merkt man gar nicht", sagt Kommandant Kastner. Kastner und Finkenzeller organisieren Schutz für ihre Leute. Sie öffnen den Kiosk im hinteren Teil der Kehlsteinhaus-Terrasse. Dort kann sich ein Teil der Mannschaft aufwärmen.

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Andere Kameraden bauen aus herumliegenden Sonnenschirmen Biwaks, um Wind und Schnee wenigstens ein bisschen abzuhalten. So harren sie aus, bis mitten in der Nacht endlich Rettung naht: Die Bergwacht kommt und baut ein Seilgeländer. Daran angeseilt, führen die Bergretter die Feuerwehrler am steilen Hang unterhalb des Kehlsteinhauses zurück zu ihren Kameraden. Gut 200 Einsatzkräfte sind inzwischen auf dem Berg, Feuerwehren aus allen Gemeinden des Talkessels, dazu Material-Unterstützung aus Bad Reichenhall und Freilassing.

Doch auch sie alle zusammen können das Feuer in dieser Nacht nicht bezwingen. Um drei Uhr wird der Einsatz abgebrochen. Gruppenführer Peter Hinterseer erzählt: "Ich habe noch nie einen Brand verlassen, der noch nicht aus war. Aber man muss sagen: Wir haben unsere Grenzen erreicht, vor allem körperlich.

"Am nächsten Morgen kehren sie zurück, löschen noch einmal acht Stunden. Irgendwann, fast zwei Tage nach dem Alarm, sind auch die letzten Glutnester erstickt. Nach dem Feuer deutet alles auf Brandstiftung hin. Die.

Das Kehlsteinhaus ist schwer beschädigt. Aber für die Feuerwehrler ist klar: Aufgeben ist keine Option. Sie wünschen sich, wie viele Menschen in der Region, einen "Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach.