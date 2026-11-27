'Es ist beschämend': Dass Sexarbeiter bei 'Virgin Island' die Kandidaten entjungfern können, geht vielen Zuschauern zu weit.

sorgt für Entsetzen. Diese können den Teilnehmern auf Wunsch auch dabei helfen, ihr erstes Mal zu erleben. , schreibt ein User. Ein anderer findet noch deutlichere Worte: "Solche Formate sollten verboten werden!

" Der Zuschauer hat den Eindruck, dass die Kandidaten zu körperlicher Nähe gedrängt werden, und wirft den Verantwortlichen Manipulation vor.ausgerechnet im Rahmen einer TV-Sendung ihre ersten sexuellen Erfahrungen sammeln können, geht einigen Zuschauern zu weit. "Es ist beschämend, dass Menschen so vorgeführt werden. Das erste Mal sollte was Privates und Intimes sein! Und nichts, woran sich ein Sender bereichert!

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"-Nutzer. Seiner Meinung nach hätte RTL das Thema auch ohne den Einsatz von Sexarbeitern aufgreifen können. Manch einer zweifelt sogar daran, dass es sich bei der Sendunghandelt.