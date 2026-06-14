Die EU zeigt sich zunehmend kritisch gegenüber Israel, während die Terrorbedrohung unvermindert anhält. Hochrangige Vertreter wie Kaja Kallas stellen Israel mit Apartheid-Vorwürfen an den Pranger, und die Kommission duldet Völkermord-Anschuldigungen ihrer Vizepräsidentin. Gleichzeitig wird Israels Leiden unter Raketenbeschuss aus dem Iran, dem Jemen und dem Libanon ignoriert.

Die Bundesregierung steht trotz einiger Differenzen in der bisherigen israelischen Politik fest an der Seite des Landes, das am 7. Oktober 2023 von islamistischen Mörderbanden überfallen wurde.

Israel wehrt sich mit militärischer Härte gegen das Mullah-Regime im Iran und seine Verbündeten im Libanon und im Jemen. Diese klare Unterstützung gerät jedoch zunehmend unter Druck in Brüssel. Drei ranghohe EU-Vertreter haben zuletzt offen zur Schau gestellt, dass die anfängliche Solidarität mit Israel bröckelt. Ein markantes Beispiel ist der Einladungsbrief von Ratspräsident António Costa zum EU-Gipfel im Juni, in dem die Entwicklungen im Nahen Osten thematisiert werden.

Während der Gazastreifen, das Westjordanland und der Libanon ausdrücklich erwähnt werden, fehlt jeder Hinweis auf Israel, das von Mullah-Raketen beschossen wird. Im Entwurf der Gipfelerklärung wird Israel zudem einseitig kritisiert. Noch gravierender ist der Vergleich der obersten EU-Diplomatin Kaja Kallas zwischen der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern und der rassistischen Apartheidspolitik Südafrikas. Diese Aussage ist in mehrfacher Hinsicht problematisch, daIsrael eine arabische Minderheit von 20 Prozent hat, die volle rechtliche Gleichstellung genießt.

Politiker wie Hildegard Bentele und Armin Laschet kritisieren den Vergleich als faktisch falsch beziehungsweise als antisemitisch. Frankreich stellt sogar die Fortexistenz des von Kallas geleiteten diplomatischen Dienstes infrage. Gleichzeitig lässt die EU-Kommission den Völkermord-Vorwurf ihrer Vizepräsidentin Teresa Ribera gegen Israel unbeanstandet. Auf eine Anfrage hin wird dies als private Meinungsäußerung eingestuft, die keine dienstrechtlichen Konsequenzen nach sich zieht.

Doch die Kompetenz für eine solche Bewertung liegt gar nicht bei der EU, und Ribera vertritt damit faktisch die Linie der spanischen Regierung, obwohl sie von der EU bezahlt wird. Der EU-Abgeordnete Moritz Körner sieht in der Argumentation nur eine vorgeschobene Ausrede und bemängelt eine einseitige Sichtweise vieler EU-Spitzenvertreter, die ein sich wehrendes Israel nicht akzeptieren wollten. Er kritisiert insbesondere Ratspräsident Costa, da das Leid der Terrorisierten nicht hinter dem der Terroristen zurückstehen dürfe.

Die Tatsache, dass Israel zuletzt aus dem Iran, dem Jemen und dem Libanon angegriffen wurde, werde von der sozialdemokratisch geprägten EU-Politik einfach ignoriert. Diese Entwicklung zeigt, wie sehr sich der Blick der politischen Elite im linken Spektrum auf den Nahostkonflikt verschoben hat





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