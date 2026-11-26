Jensen Huang im Steckbrief: Wie reich ist der Nvidia-Chef? Wer ist seine Ehefrau? Herkunft, Alter, Kinder und Karriere im Überblick.

Wer ist Jensen Huang? Wie der Nvidia-Chef aufstieg, woher sein Vermögen stammt und was über seine Ehefrau und Familie bekannt ist. Jensen Huang war das Gesicht von Nvidia - und soll es jetzt wieder sein: Noch vergangene Woche hieß es, dass der Mitbegründer nicht zum Chip-Konzern zurückkomme.

Nun folgt die Kehrtwende.hatten den einflussreichen Nvidia-Gründer zum Rücktritt bewogen. Besonders schwer wog sein Verhältnis zu einer Geschäftsfrau, die im Verdacht steht, für den chinesischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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