Über ein Gerüst sind Fachleute von oben ins Chemnitzer Marx-Monument eingestiegen. Das haben sie im Innern herausgefunden.

Über ein Gerüst sind Fachleute von oben ins Chemnitzer Marx-Monument eingestiegen. Das haben sie im Innern herausgefunden. Chemnitz - Über eine schmale Öffnung sind Experten ins Innere des Chemnitzer Karl-Marx-Monuments eingestiegen, um dessen Sanierung nach 55 Jahren Standzeit vorzubereiten.

Rund vier Stunden hätten die Fachleute die zweitgrößte Porträtbüste der Welt von innen begutachtet und dabei auch Materialproben entnommen, informierte Baubürgermeister Thomas Kütter. Die Proben sollen nun in einem Labor analysiert werden, bevor ein genaues Sanierungskonzept für das überregional bekannte Denkmal erarbeitet wird.

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"Augenscheinlich liegen keine gravierenden Schäden vor", sagte Kütter nach der ersten Inaugenscheinnahme. "Was wir heute wissen: Die Standsicherheit ist gegeben, wir werden vermutlich keine tragenden Teile austauschen müssen. " Nach fast sechs Jahrzehnten sei das Denkmal aber nicht mehr taufrisch und die Verschraubungen angerostet. Bei der Sanierung werde es darum gehen, den Korrosionsschutz wiederherzustellen.