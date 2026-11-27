Eine Stunde lang arbeiten Tierpfleger mit einer sehr langen Zange im Maul des Krokodils. Georges bleibt dabei ruhig – doch wie endet der ungewöhnliche Feuerwehreinsatz?

Eine Stunde lang arbeiten Tierpfleger mit einer sehr langen Zange im Maul des Krokodils. Georges bleibt dabei ruhig – doch wie endet der ungewöhnliche Einsatz?

Für ein Krokodil, das sich an einem Knochen verschluckt hat, ist in Südfrankreich die Feuerwehr angerückt. Im Krokodilzoo in Pierrelatte habe sich bei Krokodil Georges ein Rinderknochen im Hals festgesetzt, teilte die regionale Feuerwehr mit. Damit die Tierpfleger dem 4,50 Meter langen und 400 Kilo schweren Krokodil helfen konnten, sei zur Unterstützung die Tierrettung der Feuerwehr angerückt. Es galt, George einzufangen und für die gefährliche Behandlung im Rachen zu fixieren.

Advertisement

Advertisement

Die Tierpfleger hätten schon vor mehreren Tagen bemerkt, dass Georges einen Knochen im Kiefer stecken hatte, sagte die Sprecherin des Krokodilparks, Marion Rougier, der Zeitung „Le Parisien“. Um zu verhindern, dass das Reptil sich ins Wasser flüchtet, habe man ihm ein Lasso um sein Maul geworfen, ein Tuch über seinen Kopf gelegt und Pfleger hätten sich daraufgesetzt. Anschließend sei dem Krokodil ein Stück Holz ins Maul geschoben worden, um zu verhindern, dass es dieses schließt.