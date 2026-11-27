Der Fall der Mieter des Hauses hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Nun steht fest: Das Gebäude kann nicht erhalten werden. Der Bezirk präsentiert jedoch schon eine weitere Regelung.

Der Fall der Mieter des Haus es hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Nun steht fest: Das Gebäude kann nicht erhalten werden. Der Bezirk präsentiert jedoch schon eine weitere Regelung.

Hamburg - Das einsturzgefährdete Haus in der Holstenstraße in Hamburg-Altona wird komplett abgerissen. Das Gebäude könne aufgrund seines baulichen Zustands nicht erhalten werden, teilte das Bezirksamt Altona mit. Ein Rückbau sei noch in diesem Jahr erforderlich. Dies hätten Untersuchungen und Bewertungen durch Gutachter sowie städtische Fachstellen ergeben.

Advertisement

Advertisement

Nach Angaben des Bezirksamtes wurde mit dem Eigentümer der Neubau eines Wohnhauses mit 100 Prozent Sozialwohnungen sowie ein Rückkehrrecht für die früheren Mieterinnen und Mieter vereinbart. Diese hatten ihr Haus am 23. Juli wegen erheblicher Mängel umgehend verlassen müssen und durften auch nicht zurückkehren. An tragenden Teilen des 1894 erbauten Gebäudes waren massive Risse entdeckt worden.