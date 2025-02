Eintracht Braunschweig besiegt Darmstadt 98 und verlässt Abstiegszone

Eintracht Braunschweig feiert einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98 und verlässt damit erstmals in dieser Saison die Abstiegszone. Tempelmann erzielte das entscheidende Tor in der 60. Minute. Die Hessen spielten nach einer Gelb-Roten Karte für Boëtius in Unterzahl.

Eintracht Braunschweig sicherte sich am 22. Spieltag der 2. Bundesliga einen knappen 1:0- Sieg gegen den SV Darmstadt 98. Das Spiel fand am Samstagnachmittag um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion statt. Braunschweig kämpfte sich mit diesem Sieg erstmals in dieser Saison zu zwei aufeinanderfolgenden Erfolgen vor und verließ damit die Abstiegszone . Nach einem torlosen ersten Durchgang blieb der Wiederbeginn ereignisarm.

Die Niedersachsen dominierten zwar den Ballbesitz, konnten aber kaum noch gefährliche Akzente setzen und die Wege in die Tiefe blieben versperrt. Die Führung für die Blau-Gelben, erzielt von Tempelmann in der 60. Minute mit einem präzisen Mitteldistanzschuss, kam somit überraschend. Nur wenig später folgte für die Hessen ein weiterer Rückschlag: Boëtius sah Gelb-Rot (62.) und die Mannschaft wurde dezimiert.In Überzahl hatte die Eintracht lange Zeit das Spiel im Griff, verpasste aber das zweite Tor; die einzige Großchance ließ Gómez aus (72.). Die Lilien kämpften leidenschaftlich um den späten Ausgleich und schrammten durch einen Lattenschuss von Corredor hauchdünn am Ausgleich vorbei (89.). Eintracht Braunschweig tritt am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth an. Der SV Darmstadt 98 empfängt im Anschluss den FC Schalke 04





