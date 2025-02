Eintracht Braunschweig besiegt Darmstadt im Kampf gegen den Abstieg

Eintracht Braunschweig hat den Kampf gegen den Abstieg in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und sich mit einem 1:0-Sieg gegen den kriselnden Darmstädter SV durchgesetzt. Schalke-Leihgabe Tempelmann war der Matchwinner der Partie.

Eintracht Braunschweig hat nach dem Erfolg in Karlsruhe nachgelegt und auch gegen die kriselnden Gäste aus Darmstadt gewonnen. Bei den Niedersachen avancierte Schalke-Leihgabe Tempelmann zum Matchwinner. Der Darmstädter SV hingegen musste sich erneut mit einer Niederlage begnügen und steht nach dem 0:1 auf dem letzten Tabellenplatz. Zum Auftakt der Partie hatten sich beide Mannschaften mit einigen personellen Veränderungen gegenüberstehen.

Bei den Darmstädtern fehlte der nach seinem Ausraster für acht Spiele gesperrte Nürnberger, der durch Guille Bueno ersetzt wurde. Zudem begannen Boetius (Startelfdebüt für den SVD) anstatt des erkrankten Förster sowie Lidberg für Vilhelmsson. Die Gastgeber aus Braunschweig waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft. Nennenswerte Torszenen ließen aber lange auf sich warten. Szabos Kopfbälle (13., 22.) als auch Corredors Abschluss (15.) entfachten letztlich keine Gefahr. Anders verhielt es sich nach etwa einer halben Stunde. Erst fälschte Di Michele Sanchez Papelas Abschluss mit dem Rücken an die Latte ab (33.), im Gegenzug scheiterte Philippe im Eins-gegen-eins an Schuhen. Die beste Phase des Spiels, in der Philippe aus der Distanz einen weiteren gefährlichen Versuch abgab (38.). Dennoch blieb es zur Pause beim 0:0. Durchgang zwei begann auf beiden Seiten etwas zerfahren und ohne nennenswerte Torszenen. Tempelmanns ungefährlicher Distanzversuch (59.) schien die Gastgeber aber aufzuwecken, denn nur eine Minute später war es wieder die Schalke-Leihgabe, die mit ihrem Solo einen Angriff initiierte. Nach seinem Ballverlust bediente Szabo wieder Tempelmann, der aus rund 18 Metern überlegt ins rechte Eck traf. Und aus Darmstadt-Sicht wurde es noch schlimmer, denn Boetius sah kurz nach Wiederanpfiff nach einem zu späten Einsteigen die Ampelkarte (62.). Den Darmstädtern war speziell in Unterzahl das fehlende Selbstvertrauen aus den vergangenen Wochen anzumerken. Nach vorne ging quasi gar nichts. Die Eintracht hingegen hatte immer wieder vereinzelte Konterchancen, die sie bis auf Gomez' Versuch (71.) zumeist aber auch schwach ausspielten. So bleib es bis zum Ende spannend, wo D98 beinahe zum Ausgleich kam. Doch Corredors abgefälschter Schlenzer strich nur die Oberkante der Latte (89.). Kurz danach hatte Tachie die große Chance zur Entscheidung (90.+2). Die Schlussminuten waren dann eher geprägt von Hektik, Spielunterbrechungen und aufkochenden Emotionen. Sportlich passierte nichts mehr, sodass nach acht Minuten Nachspielzeit letzlich der 1:0-Sieg für die Eintracht Bestand hatte. Braunschweig, das durch den Erfolg auf Rang 15 sprang, spielt nächste Woche Sonntag in Fürth (13.30 Uhr). Darmstadt, zum vierten Mal in Serie unterlegen und ohne eigenes Tor, empfängt zeitgleich Schalke 04





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eintracht Braunschweig Darmstadt Fußball 2. Bundesliga Abstieg Tempelmann Sieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schalke 04 verpasst Sieg gegen Eintracht BraunschweigSchalke 04 konnte im Duell mit Eintracht Braunschweig keinen Sieg erzielen. Trotz Überzahl in der Schlussphase blieb die Partie torlos.

Weiterlesen »

Niedersachsen-Derby: Gästefans beim Spiel Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig erneut beschränktAufgrund der Sicherheitslage wird es beim Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig im März erneut zu Einschränkungen für Gästefans kommen. Die Polizei hat die Anzahl der zulässigen Fans für das Spiel begrenzt.

Weiterlesen »

Karlsruher SC verliert gegen Eintracht BraunschweigDer Karlsruher SC kassiert eine 0:2 Niederlage gegen Eintracht Braunschweig im Wildpark.

Weiterlesen »

Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig: Aufeinandertreffen mit AufstiegsambitionenDie Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und Darmstadt 98 am 22. Spieltag in der 2. Bundesliga verspricht ein spannendes Duell mit Aufstiegsambitionen. Die Gastgeber aus Braunschweig werden versuchen, ihre positive Form aus der letzten Woche zu bestätigen, während die Lilien aus Darmstadt nach einem schwachen Phase auf den erneuten Sieg drängen.

Weiterlesen »

FC St. Pauli kassiert späten Ausgleich beim Kampf gegen den AbstiegDer FC St. Pauli trennte sich im Kampf gegen den Abstieg mit einem Unentschieden 1:1 vom FC Augsburg. Trotz einer starken Leistung in der ersten Halbzeit und einer verdienten Führung durch Philipp Treu, kassierte der Aufsteiger in den Schlussminuten den späten Ausgleich. Coach Alexander Blessin zeigte sich trotz des enttäuschenden Endes zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und blickt optimistisch in die Zukunft.

Weiterlesen »

Union Berlin setzt auf Neuzugang Ljubicic im Kampf gegen den AbstiegUnion Berlin steht vor einem wichtigen Duell im Kampf gegen den Abstieg. Die Berliner empfangen am Samstag Hoffenheim und Trainer Steffen Baumgart stellt klar: „Unser Ziel ist dort zu gewinnen“. Ein neuer Hoffnungsschimmer für den Hauptstadt-Klub ist der jüngst verpflichtete Stürmer Marin Ljubicic, der trotz kurzer Eingewöhnungszeit bereits eine ernstzunehmende Option für den Kader darstellt.

Weiterlesen »