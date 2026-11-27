Vorhang auf für das 'kleine' Niedersachsenderby: Am Sonntag empfängt Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga den VfL Wolfsburg. Verwandelt 'Löwen'-Trainer Lars Kornetka seine Spieler zur Motivation wieder in besondere Charaktere? Offenbar BTSV-Anhänger sorgten vor dem Spiel für einen Eklat.

Torwart Ron-Thorben Hoffmann verriet im NDR Interview, dass Kornetka beim Heißmachen gern tief in die Trickkiste greift:"In Nürnberg waren wir elf Gladiatoren und elf Krieger in der Mannschaftsaufstellung.

Das sah ganz lustig aus.

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" Und zeigte Wirkung. Im Abstiegskampf der vergangenen Saison gab es vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden ein Theaterstück in der Kabine, das die Spieler aufführten.