Eintracht Braunschweig empfängt VfL Wolfsburg zum 'kleinen' Derby
Vorhang auf für das 'kleine' Niedersachsenderby: Am Sonntag empfängt Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga den VfL Wolfsburg. Verwandelt 'Löwen'-Trainer Lars Kornetka seine Spieler zur Motivation wieder in besondere Charaktere? Offenbar BTSV-Anhänger sorgten vor dem Spiel für einen Eklat.
Torwart Ron-Thorben Hoffmann verriet im NDR Interview, dass Kornetka beim Heißmachen gern tief in die Trickkiste greift:"In Nürnberg waren wir elf Gladiatoren und elf Krieger in der Mannschaftsaufstellung.
Das sah ganz lustig aus.
" Und zeigte Wirkung. Im Abstiegskampf der vergangenen Saison gab es vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden ein Theaterstück in der Kabine, das die Spieler aufführten.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at ndr
Get an alert when there is news on BraunschweigFollow Braunschweig