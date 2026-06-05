Eintracht-Fans feiern Henni Nachtsheim-Show in Frankfurt

Henni Nachtsheim und seine Crew haben in der Frankfurter Jahrhunderthalle dreimal ihr Eintracht-Bühnenstück aufgeführt und begeisterten rund 6.000 Fans des Bundesliga-Klubs.

Es ist ein MUSS für jeden Eintracht-Fan. Pur-Hessisch, komisch und verdammt originell. Dieses Stück lässt alle "Adlerherzen" höher schlagen. Jetzt präsentierte Kult- Comedian Henni Nachtsheim (69) mit seiner Crew in der Frankfurt er Jahrhunderthalle dreimal sein Eintracht- Bühne nstück – und begeisterte dabei rund 6.000 Fans des Bundesliga-Klubs.

Eine tolle Bilanz! Dieses Stück ist ein bunter Mix aus Sketchen, die diverse Lebenslagen von Eintracht-Fans beschreiben. Wenn es sportlich läuft, träumen sie alle groß, sind voller Euphorie. Und wenn nicht, dann passiert es schnell, dass die Fans den Glauben an ihre Mannschaft verlieren und alles hinterfragen.

Freud und Leid liegen bei den Anhängern der launischen Diva eben nah beieinander. Und das bringt Nachtsheim mit seiner Crew perfekt rüber. Jede Situation wird mit der passenden Musik untermalt. Sogar die Eintracht-Ikonen Sebastian Rode (35) und Timmy Chandler (36) sind Teil des Stücks, nehmen per Video-Botschaft an einem Sketch teil.

Vor über einem Jahr fand die Premiere von "Adlerherzen" statt, seitdem wurde das Stück über 20-mal gespielt. Allerdings ausschließlich in Dreieich. Der Traum war immer, auch mal in Frankfurt aufzutreten. Schon 2021 sollte das eigentlich geschehen.

Da wurden die Pläne aber vom Corona-Virus ausgebremst. Jetzt gab es am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag endlich die Auftritte in der Jahrhunderthalle, und sie waren ein voller Erfolg. Die Fans feierten die Crew an jedem Abend minutenlang. Nachtsheim sagte nach der dritten und letzten Aufführung in Frankfurt stolz: "Es hat sich gelohnt, solange auf diesen Moment zu warten!

" Für "Adlerherzen" geht es nach einer kurzen Sommer-Pause im August in Marburg weiter, rund drei Wochen später folgen zwei Auftritte in Limburg an der Lahn. Tickets dafür gibt es auf der "Adlerherzen"-Website. Schon jetzt steht fest: Das Bühnenstück bekommt von BILD die Note 1+





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