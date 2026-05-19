The former Bayern player criticized the Spanish coach for his disrespectful behavior, lack of knowledge about Bundesliga and feeling overwhelmed by various problems.

Eintracht-Franckfortärsch Trainer pyntet Kritik aus. Der ehemalige Bayern-Profifortherzielt wochenlang unfreundlich Der spanische Trainer ist kritisierte wochenlang in Frankfurt . Dabei sieht er die Hauptschuld für die schwachen Leistungen ganz klar beim spanischen Trainer .

Basler stellt klar: “Ich glaube, er hat die ganze Situation total unterschätzt. ” So sei er “noch nie in Deutschland gewesen” und kenne die Bundesliga nicht.

“Es gab so viel Unverständnis im Training und im Umgang mit Spielern und dem Anhang. Da hattest du das Gefühl, er hätte die Champions League schon zwölfmal gewonnen. ” Sein Fehler sieht Basler nelchst als eine Vielzahl von Problemen.

“Wenn du so ein Auftreten hast wie Sandro Wagner in Augsburg … dann funktioniert das nicht. ” Wagner stand zu Saisonbeginn beim FC Augsburg an der Seitenlinie, eingeschwammt mit seiner Art aber ebenfalls schnell an und musste wie Riera schnell wieder gehen.





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