Eintracht Frankfurt: Adi Hütter kehrt als Cheftrainer zurück und unterschreibt bis 2029

Eintracht Frankfurt hat Adi Hütter als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Österreicher kehrt nach einer erfolgreichen ersten Amtszeit zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Sportvorstand Krösche lobt den Offensivfußball und die Disziplin, die Hütter mitbringt. Nach dem enttäuschenden achten Platz und der verpassten Europapokalqualifikation folgt auf Albert Riera die Rückkehr einer bekannten Größe.

Eintracht Frankfurt hat die Nachfolge auf der Trainerposition geklärt. Der Verein setzt auf eine Rückkehr des früheren Erfolgstrainers, der nach eigenen Aussagen das Gefühl hatte, mit der Eintracht noch nicht abgeschlossen zu haben.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, unterzeichnete der Österreicher einen Vertrag bis zum Sommer 2029 und tritt die Nachfolge des gescheiterten Spaniers Albert Riera an.

"Es ist etwas ganz Besonderes und emotional, wieder Trainer der Eintracht zu sein", erklärte Hütter. "Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und ich habe sie nie vergessen. Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein.

" Sein Ansatz wird klar umrissen: Der neue Chefcoach stehe "für mutigen Offensivfußball, Klarheit und Disziplin", so Sportvorstand Markus Krösche. "Er hat bei seinen Stationen gezeigt, dass er temporeichen Umschaltfußball mit Ballbesitz vereinen kann. " Die vergangene Bundesliga-Saison beendete Frankfurt auf Rang acht und verpasste damit erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Nach diesem enttäuschenden Abschneiden folgte die Entlassung von Albert Riera.

Hütter wird künftig unterstützt von den Assistenztrainern Christian Peintinger und Klaus Schmidt, während Jan Zimmermann weiterhin für die Torhüter verantwortlich bleibt. Mit dieser Entscheidung setzt der Verein auf Kontinuität und die Rückkehr einer bekannten Größe, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich war





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