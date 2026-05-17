Eintracht Frankfurt beendet Zusammenarbeit mit Riera nach enttäuschender Saison und verpasster Europapokal-Qualifikation.

Eintracht Frankfurt und Riera haben die Zusammenarbeit beendet, nachdem Riera die Erwartungen nicht erfüllt hatte. Ein Nachfolger steht bis auf Weiteres nicht fest.

Die Zusammenarbeit zwischen Eintracht Frankfurt und Riera entpuppt sich als großes Missverständnis, nachdem der Bundesligist die Zusammenarbeit beendet hat. Ihr neuer Trainer steht zunächst nicht fest.

Nach intensiver Beratungen haben sie gemeinsam beschlossen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden, nachdem Riera in einer schwierigen Phase die Mannschaft übernommen hatte. Eintracht Frankfurt sieht die kommende Saison als einen anderen Weg in Betracht. Riera hatte noch einen Vertrag bis Sommer 2028





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