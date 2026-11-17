Eintracht Frankfurt bestellt Benjamin von Loefen und Armin Kraaz in den Aufsichtsrat. Der Ultra Loefen und der Ex-Profi Kraaz ersetzen Moritz Theimann und Dominik Berker per 1. Dezember 2026.

Der Verein Eintracht Frankfurt hat eine gravierende Neubesetzung in der höchsten Instanz der Fußball-Aktiengesellschaft bekanntgegeben. Benjamin von Loefen, der bisher als Schatzmeister und Vizepräsident des eingetragenen Vereins agierte, wird zukünftig die Finanzen im Aufsichtsrat der Fußball-AG steuern. Diese Position wurde durch den Rücktritt von Dominik Berker vakant, der bisher als Finanzexperte und Vizepräsident in diesem Gremium tätig war. Die offizielle Bestätigung dieser strukturellen Veränderung folgt auf interne Gerüchte, die bereits im September durch Medien wie BILD aufgegriffen wurden.

Benjamin von Loefen übernimmt Finanzen

Benjamin von Loefen ist ein studierter Betriebswirt und Eigentümer einer Fitnessstudiokette, der im Vereinsleben bereits eine zentrale Rolle als Schatzmeister innehatte. Besonders ungewöhnlich an seiner neuen Position ist sein Status als aktiver Ultra. Der vierzigjährige Manager steht weiterhin im Fanblock und begleitet die Spiele meist mit der Trommel. In der offiziellen Mitteilung des Clubs betonte er, dass er sich auf die wirtschaftlich gesunde Entwicklung der Fußball-AG konzentrieren wird. Gleichzeitig erklärte von Loefen, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei, die engen Wurzeln des Vereins zum eingetragenen Verein und die damit verbundene Tradition aufrechtzuerhalten. Er sieht diese Doppelrolle als Chance, Transparenz und Kontrolle über die Entscheidungen der Geschäftsleitung auszuüben.

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Armin Kraaz übernimmt Sportliche Verantwortung

Neben Benjamin von Loefen steigt auch Armin Kraaz, der sechsundsiebzigjährige Vizepräsident des Vereins, in den Aufsichtsrat auf. Der ehemalige Profi-Spieler wird sich künftig primär mit sportlichen Angelegenheiten befassen. Er ersetzt damit Moritz Theimann, der den Ausschuss verlässt, um sich voll und ganz auf seine hauptamtliche Tätigkeit als Geschäftsführer zu konzentrieren. Theimann wird sich in der operativen Führung auf die Weiterentwicklung der Vermarktungsaktivitäten des Clubs konzentrieren. Die Zusammensetzung des Gremiums ändert sich somit dahingehend, dass die Präsidiumsmitglieder ihre Kompetenzen dort bündeln, wo sie den größten Mehrwert für die Gesamtorganisation bieten. Präsident Mathias Beck, der fünfzigfünfte, trieb diese Personalie nach seiner Wiederwahl im Oktober entschlossen voran.

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Kritik an der Ultra-Verbindung

Die Ernennung von Benjamin von Loefen stößt in Kreisen des Klubs jedoch auch auf deutliche Ablehnung. Viele Mitglieder und Beobachter bewerten seine direkte Verbindung zur aktiven Fanszene äußerst kritisch. Die Fanszene ist in der Vergangenheit wiederholt durch Pyrotechnik-Vorfälle und Ausschreitungen negativ aufgefallen. Die Sorge besteht darin, dass die Rolle als Ultra und die Funktion als kontrollierendes Aufsichtsratsmitglied möglicherweise nicht vereinbar sind. Kritiker befürchten, dass die emotionale Nähe zum Fanblock die objektive wirtschaftliche und sportliche Steuerung der Fußball-Aktiengesellschaft beeinträchtigen könnte. Diese Kontroverse verschärft die Diskussion um die Balance zwischen Tradition und professioneller Corporate Governance.

Terminierung und operative Konsequenzen

Die formale Versetzung in die neuen Ämter tritt rechtlich bindend zum ersten Dezember zweitausendsechsundzwanzig in Kraft. Bis zu diesem Datum bleibt die aktuelle Führungsspitze in ihren Funktionen tätig. Die nächste turnusmäßige Sitzung des Aufsichtsrats findet am achten Dezember zweitausendsechsundzwanzig statt. In dieser Versammlung werden die neuen Zuständigkeiten正式 verankert sein. Die Neustrukturierung zielt darauf ab, die Verantwortlichkeiten klarer zu trennen und gleichzeitig die Exzellenz der Präsidiumsmitglieder optimal zu nutzen. Mathias Beck betonte in seiner Erklärung, dass alle Beteiligten mehr und wichtigere Verantwortung für die Zukunft des Vereins übernehmen werden. Die Maßnahmen sollen die Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Stabilität des Clubs auf lange Sicht sichern.