Eintracht Frankfurt besiegt Holstein Kiel klar mit 3:1

Auf Seiten Kiels nahm Trainer Marcel Rapp nach vier Wechseln seinen Platz auf der Bank. Keeper Weiner fehlte krank und wurde durch Dähne ersetzt, der ebenso wie Nekic (für Tolkin) sein Bundesliga-Debüt feierte. Auch Gigovic und Arp waren für Rosenboom und Skrzybski neu dabei.Kiel begann zwar mutig und konnte einen harmlosen Schuss von Holtby abfeuern, doch die Frankfurter dominierten das Spiel ab der zehnten Minute. Ekitiké kam gleich zweimal zum Abschluss, zeigte aber noch nicht seine volle Durchschlagskraft. Nach einer Vorlage von Brown traf Larsson aus kurzer Distanz und brachte die Frankfurter in Führung (18.). Kiel konnte zwar mit Gigovic auf die Frankfurter Meter reagieren, doch die Frankfurter Glück, dass Brown aus 16 Metern nur den Pfosten traf (24.). Das Spiel ging weiter im Rhythmus der Frankfurter, die die Kieler zunehmend unter Druck setzten. Die Frankfurter Führung wurde durch Tuta (37.) aus einer kurz ausgeführten Ecke erzielt. Beinahe wäre die SGE vor der Pause noch einmal erfolgreich gewesen. Ekitiké bekam einen Elfmeter zugesprochen, den er aber nicht verwandelte. Nekic hatte zuvor im Strafraum ein Handspiel begangen (45.).Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel auf Seiten Kiel. Trainer Rapp brachte Javorcek für Becker, um die Außenbahnen zu verstärken. Die Frankfurter mussten hingegen verletzungsbedingt reagieren und tauschten Höjlund (angeschlagen) gegen Dahoud. Trotz der taktischen Änderung blieb die Frankfurter Dominanz bestehen. In der 59. Minute erzielte Uzun das 3:0 für Frankfurt. Kiel konnte jedoch nicht aufgeben. Porath wurde von Arp in den Strafraum geschickt und traf zum 1:3 (73.). Frankfurt blieb aber im Spiel und konnte den Sieg bis zum Ende der Partie verteidigen.Frankfurt löste die Pflichtaufgabe gegen Kiel somit souverän und festigte nach den Patzern von Leipzig und Stuttgart Platz drei. Kiel beendet den Spieltag derweil als Tabellenletzter. Am kommenden Sonntag spielt die SGE in München (17.30 Uhr) - ein Topspiel. Kiel empfängt einen Tag zuvor Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr)





