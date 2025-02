Eintracht Frankfurt besiegt Holstein Kiel klar und festigt Tabellenplatz drei

Die Eintracht Frankfurt hat gegen den Aufsteiger Holstein Kiel mit einem 3:1-Sieg den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga behauptet. Hugo Larsson, Tuta und Can Uzun trafen für die Frankfurter, während Finn Porath den Ehrentor für Kiel erzielte.

Eintracht Frankfurt hat gegen den Aufsteiger Holstein Kiel mit einem klaren 3:1 (2:0) gewonnen und seinen dritten Tabellenplatz in der Fußball - Bundesliga behauptet. Nach drei aufeinanderfolgenden Unentschieden erzielten Hugo Larsson (18. Minute), Tuta (37.) und Can Uzun (60.) die Tore für die Frankfurter vor 57.700 Zuschauern. Finn Porath (73.) traf zwar für Kiel zum Ehrentor, doch das Ergebnis war nie gefährdet.

Hugo Ekitiké vergab sogar noch einen Handelfmeter für die klar überlegenen Frankfurter. Mit diesem Sieg haben die Hessen nun 42 Punkte auf dem Konto und haben sich im Kampf um einen Champions-League-Platz etwas Luft verschafft.Die Partie begann mit einer kurzen Findungsphase, doch die Eintracht dominierte schnell das Spielgeschehen. Die Frankfurter erarbeiteten sich in der Anfangsviertelstunde zwei gute Chancen, die Ekitiké jedoch nicht verwerten konnte. Erst verzog der Franzose knapp, dann scheiterte er an Kieler Ersatztorwart Thomas Dähne, der für den erkrankten Stammtorwart Timon Weiner spielte. Larsson traf in seinem 50. Bundesligaspiel per Knie aus Nahdistanz auf Vorlage von Nathaniel Brown. Kiel hatte zwar durch Armin Gigovic die Möglichkeit zur schnellen Antwort, doch sein Wurf stellte Eintracht-Torwart Kevin Trapp vor keine Probleme.Die Frankfurter blieben spielbestimmend und schraubten den Druck weiter hoch. Uzun traf aus rund 20 Metern nur den Pfosten, den Nachschuss von Rasmus Kristensen entschärfte Dähne. Doch kurz vor der Pause erzielte Tuta nach einer weiten Flanke von Uzun das 2:0. Wenig später parierte Dähne einen Strafstoß von Ekitiké, der nach einem Handspiel von Kiels Abwehrspieler Ivan Nekic zugesprochen wurde. Nach dem Wechsel dominierten die Frankfurter das Spielgeschehen und gestatteten den harmlosen Gästen nichts. Uzun erhöhte mit einem überlegten Schlenzer ins Eck auf 3:0, nachdem ein katastrophaler Fehlpass von David Zec die Grundlage dafür gelegt hatte. Erst als die Hausherren im Vorgefühl des sicheren Sieges etwas nachlässiger wurden, kam Kiel besser ins Spiel und zum Ehrentor. Porath traf im dritten Versuch, nachdem er zuvor zweimal an Trapp gescheitert war.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eintracht Frankfurt Holstein Kiel Bundesliga Fußball Sieg Tabellenplatz Hugo Larsson Tuta Can Uzun Finn Porath

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel : | 22. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel

Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt besiegt Holstein Kiel und festigt Champions-League-PositionEintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga mit einem wichtigen 3:1-Sieg gegen Holstein Kiel die Drei-Punkte-Durststrecke beendet und den dritten Tabellenplatz im Rennen um die Champions League gefestigt. Die Eintracht baute ihren Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig auf fünf Punkte aus.

Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt besiegt Holstein Kiel und festigt seinen Platz in der Champions LeagueEintracht Frankfurt hat mit einem 3:1-Sieg gegen Holstein Kiel seine Durststrecke beendet und den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga gefestigt. Die Hessen bauen ihren Vorsprung auf den Verfolger RB Leipzig auf fünf Punkte aus und haben einen Vorsprung von sechs Punkten auf den fünften Platz.

Weiterlesen »

Fußball Bundesliga: E. Frankfurt gegen Kiel - Liveticker - 22. SpieltagLiveticker vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen Holstein Kiel vom 16.02.2025: heute live.

Weiterlesen »

Genial!: Hier verrät Kiel-Profi die Elfmeter-EckeDie Highlights der Bundesliga-Partie Eintracht Frankfurt gegen Holstein Kiel im VIDEO.

Weiterlesen »

Larsson macht's mit dem Knie: Frankfurt lässt Kiel abblitzenSpielbericht zum Spiel Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel

Weiterlesen »