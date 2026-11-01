Eintracht Frankfurt besiegt HSV mit 3:1 und erreicht Platz acht

Eintracht Frankfurt gewinnt das Derby mit 3:1 gegen HSV Hamburg. Ebnoutalib, Onyedika und Eigentor entscheiden das Spiel für die SGE.

Eintracht Frankfurt hat am Sonntagabend in der Bundesliga einen klaren 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV (HSV) errungen. Das Spiel endete mit demselben Ergebnis wie das frühere Pokalduell zwischen den beiden Teams, was der Eintracht einen bemerkenswerten Sprung in der Tabelle bescherte. Durch diesen Erfolg kletterte die SGE auf den achten Platz der Liga, während der HSV, der durch Terem Moffi in der vierzehnten Minute führte, hinter diesem auf Rang fünfzehn fiel.

Dominantes Spiel und frühes Eigentor

Eintracht-Coach Adi Hütter hatte vor dem Spiel betont, dass sein Team dominant auftreten müsse. Dieser Anweisung kam die Mannschaft zunächst auch nach, indem sie frühzeitig Druck auf die Hamburger ausübte. Der entscheidende Moment trat jedoch durch einen Fehler der Abwehrseite ein. Nach einer Hereingabe von Fares Chaibi lenkte der HSV-Verteidiger Omari den Ball unglücklich ins eigene Tor. Der Ball landete direkt vor dem einschussbereiten Ebnoutalib, der diese Chance natürlich nutzte, um Frankfurt in Führung zu bringen. Die schnell erzielte Führung war zunächst verdient, hielt aber nur kurz an.

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Hamburg kam im weiteren Spielverlauf zunehmend gefährlicher vor das Frankfurter Tor. Die Abwehrreihe der Eintracht hatte in dieser Phase Schwierigkeiten, den Ball regelmäßig klar zu kommen. Schließlich stand der HSV-Stürmer Terem Moffi am richtigen Platz und verwandelte die Chancenschwäche Frankfurts in den Ausgleich. Dieser Treffer half dem HSV, das Spiel fortan ausgeglichener und kontrollierter zu gestalten. Besonders in der Defensive wirkten die Hamburger nun sicherer als zuvor, wobei auch der Führungsspieler Sebastiaan Bornauw wegen einer im Pokal erlittenen Verletzung noch fehlte.

Spannende zweite Halbzeit mit drei Toren

Trotz der ausgeglichenen Phase blieb der Unterhaltungswert hoch. Beide Abwehrreihen standen gut und verhinderten zunächst weitere große Torchancen, wobei Hamburg eher die Tendenz hatte, offensive Akzente zu setzen. Kurz vor dem Pausenpfiff musste HSV-Keeper Heuer Fernandes einen gefährlichen Kopfball von Robin Koch abwehren. Mit diesem Spielstand ging die erste Halbzeit zu Ende, mit der Adi Hütter von seinem Team nicht vollständig zufrieden war.

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Der Start in die zweite Halbzeit gestaltete sich für die Eintracht deutlich besser. Nach einer Ecke prallte der Kopfball von Heuer Fernandes zu Lilian Brassier nach vorne. Onyedika nutzte die Situation perfekt und traf mit seinem ersten Tor für die Eintracht Frankfurt, um die Führung wieder herzustellen. Vor 59.600 Zuschauern zeigte sich das Team nun merklich besser im Spiel. In der zweiundsechzigsten Minute schien ein weiterer Treffer zu folgen, doch der Videobeweis wies eine Abseitsstellung nach.

Kurz darauf erzielte die SGE den entscheidenden Treffer. Can Uzun bereitete Ebnoutalib perfekt vor, der das Spiel auf 3:1 entschied. Schiedsrichter Florian Exner hatte hierzu keine Einwände. Hamburg stemmte sich noch gegen die Niederlage, doch nach einer Ecke in der achtundneunzigsten Minute traf der Ball nur die Latte. Mit diesem Ergebnis sicherte sich Eintracht Frankfurt die wichtigen drei Punkte und festigte seine Position im Tabellenmittelfeld, während der HSV vorerst den Anschluss an die oberen Tabellenregionen verpasst hat.