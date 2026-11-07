Eintracht Frankfurt besiegt Paderborn nach Notfall

Nach dem Sturz eines Fans gewinnt Eintracht Frankfurt mit 2:1 gegen SC Paderborn. Marvin Pieringer und Lukas Burkardt sichern die Punkte.

Im neunten Spieltag der Fußball- Bundesliga verlor Eintracht Frankfurt den laufenden Aufschwung in Paderborn. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und SC Paderborn wurde von einem medizinischen Notfall überschattet. Ein Fan stürzte aus dem Gästeblock und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Notfall im Gästeblock verzögert Spielbeginn

Die Polizei bestätigte, dass ein Besucher aus dem Auswärtsblock fiel. Die Partie wurde unterbrochen, als der Block verstummte. Wenige Minuten später nahm das Spiel seine Fahrt auf. Burkardt erzielte früh die Führung für die Gäste.

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Der Stürmer behielt nach einer Vorlage von Fares Chaibi die Übersicht. Er traf zur 1:0-Führung für die Eintracht. Chaibi versuchte wenig später selbst, traf aber nur den Pfosten. Paderborn blieb gefährlich im Offensivspiel.

Unentschieden vor der Halbzeit durch Obermair

Raphael Obermair glich für den SC Paderborn aus. Er nutzte eine Ecke und tunnelte Keeper Noah Atubolu. Die Frankfurter Fans applaudierten dem Abtransport des Verletzten. Das Spiel ging danach rasant weiter.

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Ruben Müller von Paderborn setzte den Ball knapp neben das Tor. Raphael Onyedika von Frankfurt traf nur den Außenpfosten. Die Chancenverwertung blieb in der zweiten Halbzeit knapp für beide Seiten.

Pieringer dreht Partie per Foulelfmeter

Der eingewechselte Marvin Pieringer entschied das Spiel. Er erhielt bei einem Foulelfmeter den Vorwurf. Pieringer verwandelte den Elfmeter selbst und führte die Eintracht an. Elias Baum musste mit Gelb-Rot gehen.

In Unterzahl suchte Frankfurt nach dem Rückstand. Lukas Burkardt rechtfertigte das Vertrauen des Trainers. Die Gäste schlugen spät zurück und sicherten die drei Punkte. Das Ergebnis steht nach der Unterzahl.

Zusammenfassung der Spielergebnisse

Die Statistik zeigt die Leistung der einzelnen Akteure. Burkardt und Pieringer waren die Torschützen. Obermair glich für Paderborn aus. Die Defensive hielt stand trotz Unterzahl. Die Punkteverteilung ist klar.